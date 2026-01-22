Экс-главу ГПСУ поймали на взятках: в чем подозревают бывшего главного пограничника Дейнеко

Украинские правоохранители уличили бывшего главу Государственной пограничной службы Украины во взяточничестве и причастности к контрабанде сигарет в страны Евросоюза (ЕС). Имя чиновника не раскрывается, но под описание подпадает генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, уволенный в начале года, после чего ему прогнозировали должность советника министра внутренних дел.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Также среди подозреваемых:

начальник отдела пункта пропуска Госпогранслужбы;

бывший служащий Госпогранслужбы.

Информацию о сообщении подозрения Дейнеко подтвердил и нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Сергей Дейнеко получил подозрение от НАБУ. За содействие контрабандистам", – написал политик.

Начато уголовное расследование по признакам нарушения ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос избрания подозреваемым меры пресечения.

Подробности расследования

Фигурантов подозревают в регулярном получении взяток за содействие незаконной переправке сигарет через границу Украины в ЕС группой лиц.

в ЕС группой лиц. Только в июле-ноябре 2023 года (когда Дейнеко возглавлял ГПСУ) пограничники допустили беспрепятственный проезд 68 автомобилей с сигаретами, за что получили не менее 204 тыс. евро (по 3000 евро за каждое авто).

(по 3000 евро за каждое авто). Для маскировки противоправной деятельности контрабандисты использовали автомобили, зарегистрированные на территории Чехии и Австрии, с установленными специальными номерными знаками, похожими на дипломатические.

с установленными специальными номерными знаками, похожими на дипломатические. Среди пассажиров были члены семей украинских дипломатов в Европе – наличие у них дипломатических паспортов позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами стран ЕС.

– наличие у них дипломатических паспортов позволяло избежать осмотра автомобилей пограничными и таможенными органами стран ЕС. Выяснилось, что фигуранты расследования ранее проходили службу в ГПСУ вместе с дипломатами, родственники которых впоследствии стали участниками этой схемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на границе Украины сложилась критическая ситуация из-за контрабанды. Преступники заручились поддержкой правоохранителей, которые обеспечивают "режим тишины" при нелегальном ввозе импорта, и таможенников, которые "закрывают глаза" на нарушения, поэтому есть основание утверждать об отсутствии экономической границы. Журналист снял, как это работает "на земле", подробнее – в материале на нашем сайте.

