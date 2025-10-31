На Харьковщине хотят потратить 1 млн грн на траву: цена оказалась вдвое завышенной

Городские власти Лозовой на Харьковщине планируют потратить 1 млн грн на искусственную траву для футбольного поля. Учитывая определенную площадь, активисты предупреждают, что цены на покрытие могут быть вдвое завышенными, что свидетельствует о возможной коррупционной составляющей.

Как сообщили в общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ), управление образования, молодежи и спорта Лозовского городского совета разместило соответствующий тендер в системе ProZorro 23 октября. Он предусматривает закупку 924 кв. м искусственной травы, то есть стоимость 1 "квадрата" составляет до 1080 грн.

Такую цену расследователи называют существенно завышенной, поскольку еще в сентябре 2025 года Центральный городской стадион в Николаеве заплатил за 924 кв. м искусственной травы 470 грн/кв.м без НДС, или 564 грн/кв. м с учетом НДС. Технические характеристики покрытий в двух городах идентичны и соответствуют сертификации FIFA.

В то же время активисты обнаружили, что цены на искусственную траву для футбольного поля в интернет-магазинах – 480-572 грн за кв. м. Средний срок гарантии на такое покрытие – 8 лет.

Как пояснили в управлении образования, молодежи и спорта Лозовского городского совета, закупка осуществляется по техническим характеристикам, которые предусматривают повышенную плотность ворса, большую толщину и количество стежков, а также устойчивость к ультрафиолету и наличие латексной подложки.

"Также искусственная трава должна иметь сертификат FIFA и заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы. Ожидаемая стоимость включает услуги доставки по адресу, указанному заказчиком", – отметили в ведомстве.

Несмотря на это, эксперты считают, что даже с такими параметрами стоимость закупки существенно превышает рыночную. Хотя во время аукциона предложенная участниками торгов цена может быть ниже, но об этом станет известно 3 ноября.

