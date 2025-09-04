В Минсоце разоблачили коррупцию на 29 млн грн: подробности преступной схемы

Тендер на закупку программного обеспечения для Министерства социальной соцполитики Украины провели с коррупционными нарушениями, что стоило государству 29 млн грн. Начато расследование, среди фигурантов которого – бывшие топ-чиновники, включая экс-заместителей министра соцполитики и председателя Госспецсвязи.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. К коррупционной схеме могут быть причастны пять человек, им уже сообщили о подозрении.

Как действовала схема

Сделка была реализована в 2020-2021 годах владельцем группы компаний, а также должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда. Она состояла из нескольких этапов:

они остановили начатый в проект по информатизации Минсоца , на который на тот момент потратили более $950 тыс;

, на который на тот момент потратили более $950 тыс; провели тендер с условиями, которые отсекали других участников , кроме двух подконтрольных (для создания видимости конкуренции);

, кроме двух подконтрольных (для создания видимости конкуренции); Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком.

Компания продала программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственному бюджету на более 29 млн грн.

Двое подозреваемых фигурируют в другом расследовании

Подозреваемых пятеро, их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (служебное злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Среди них:

владелец группы компаний (организатор схемы);

его сотрудник, экс-глава Пенсионного фонда Украины;

бывший заместитель министра социальной политики;

руководитель департамента Минсоцполитики;

бывший заместитель председателя Госспецсвязи.

Отмечается, что фигурирующие в расследовании бизнесмен и бывший заместитель председателя Госспецсвязи являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи. Об этом стало известно в 2023 году, после чего были уволены глава службы Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора, о котором очевидно и идет речь.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале года стало известно, что экс-заместитель министра соцполитики мог провести безосновательную закупку на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству. Теперь ему грозит заключение сроком от 2 до 5 лет.

