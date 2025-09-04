В Минсоце разоблачили коррупцию на 29 млн грн: подробности преступной схемы
Тендер на закупку программного обеспечения для Министерства социальной соцполитики Украины провели с коррупционными нарушениями, что стоило государству 29 млн грн. Начато расследование, среди фигурантов которого – бывшие топ-чиновники, включая экс-заместителей министра соцполитики и председателя Госспецсвязи.
Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро. К коррупционной схеме могут быть причастны пять человек, им уже сообщили о подозрении.
Как действовала схема
Сделка была реализована в 2020-2021 годах владельцем группы компаний, а также должностными лицами Минсоцполитики, Госспецсвязи и бывшим главой Пенсионного фонда. Она состояла из нескольких этапов:
- они остановили начатый в проект по информатизации Минсоца, на который на тот момент потратили более $950 тыс;
- провели тендер с условиями, которые отсекали других участников, кроме двух подконтрольных (для создания видимости конкуренции);
- Минсоцполитики заключило договор с "нужным" поставщиком.
Компания продала программное обеспечение по завышенной цене, что привело к убыткам государственному бюджету на более 29 млн грн.
Двое подозреваемых фигурируют в другом расследовании
Подозреваемых пятеро, их действия квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины (служебное злоупотребление, повлекшее тяжкие последствия). Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Среди них:
- владелец группы компаний (организатор схемы);
- его сотрудник, экс-глава Пенсионного фонда Украины;
- бывший заместитель министра социальной политики;
- руководитель департамента Минсоцполитики;
- бывший заместитель председателя Госспецсвязи.
Отмечается, что фигурирующие в расследовании бизнесмен и бывший заместитель председателя Госспецсвязи являются обвиняемыми по делу о завладении более 62 млн грн при закупках программного обеспечения в Госспецсвязи. Об этом стало известно в 2023 году, после чего были уволены глава службы Юрий Щиголь и его заместитель Виктор Жора, о котором очевидно и идет речь.
Как сообщал OBOZ.UA, в начале года стало известно, что экс-заместитель министра соцполитики мог провести безосновательную закупку на 24 млн грн. Схема была реализована в феврале-мае 2022 года, когда подозреваемый заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым расширил количество закупаемой компьютерной техники, а та оказалась ненужной министерству. Теперь ему грозит заключение сроком от 2 до 5 лет.
