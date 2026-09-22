Муниципалитеты остались без денег в преддверии самой суровой зимы: Ассоциация городов бьет тревогу

Правительство фактически заблокировало ключевые выплаты общинам. Представители муниципалитетов сообщают о приостановке предусмотренных платежей на поддержку энергетики, подготовку к отопительному сезону, ликвидацию последствий ракетных ударов, восстановление критически важной инфраструктуры и разрушенного жилья.

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Об этом сообщила Ассоциация городов Украины 22 сентября. Ассоциация задает вопрос, как общины должны готовиться к отопительному сезону и выполнять планы устойчивости при отсутствии предусмотренных средств.

По словам советницы председателя Ассоциации городов Украины Оксаны Продан, правительство не может самостоятельно решать, осуществлять или не осуществлять предусмотренные бюджетом выплаты без соответствующего решения Верховной Рады.

"В парламентско-президентской республике правительство не может себе позволить хотеть или не хотеть платить или не платить. Правительство не может самостоятельно приостановить эти выплаты без решения Верховной Рады, без парламента", — отметила она.

По её словам, Ассоциация городов Украины объединяет 1092 общины, и все эти общины заинтересованы в эффективной подготовке к отопительному сезону. Все они ждут помощи от правительства, потому что на сегодняшний день правительство задолжало 85 миллиардов гривен теплоснабжающим предприятиям.

"Эти деньги правительство не возвращает и не планирует возвращать. Правительство и до заявления госпожи Пидласой не спешило выполнять свои функции. Но хотя бы не мешать — это, по крайней мере, правительство может делать и без дополнительного финансирования. Если есть проблемы со средствами, если есть проблемы на казначейском счете, правительство должно видеть это не сегодня на вчера, а заранее. Исходя из этого, они обязаны готовить изменения в государственный бюджет на текущий год и с этими изменениями приходить на согласование в парламент", — заявила Продан.

В АМУ подчеркивают, что ситуация напрямую касается способности общин выполнять задачи по обеспечению устойчивости и подготовке к отопительному сезону. В частности, Ассоциация ставит вопрос о том, как общины должны готовиться к отопительному сезону и выполнять планы по обеспечению устойчивости при отсутствии предусмотренных средств.

АМУ также ставит вопрос о соответствии приостановки платежей закону о Государственном бюджете Украины на 2026 год и о возможных последствиях такого решения для общин и населения.