Monobank обновил правила пополнения карт: будут ли брать комиссию

Владельцы карт Monobank смогут пополнять их в отделениях "Укрпочты", комиссию при этом платить не надо. Это стало первым примером партнерства этого финансового учреждения с государственным предприятием.

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Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский. Он отметил, что пополнение банковской карты действует во всех 4500 отделениях "Укрпочты".

Гороховский не назвал инициатора такой интеграции, но отметил, что ее реализация является полностью заслугой генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского. Именно он предоставил условия, которые удовлетворили банк.

"Команда начали общаться пол года назад. Мы до конца не верили, что с госкомпанией можно о чем-то договориться. И верно не верили. Те условия, которые мы получили сразу, были похожи на условия сберкассы 1995 года выпуска", – отметил Олег Гороховский

По его словам, именно Смелянский изменил процессы, условия и подход к партнерству. "Теперь наших котиков можно будет встретить в отделениях Укрпочты (надеюсь их там не обидят)", - резюмировал CEO Олег Гороховский.

Ранее стало известно, что из-за снижения межбанковской комиссии и роста налогов Monobank откажется от обслуживания карт Mastercard, чтобы сохранить текущий уровень обслуживания и не повышать тарифы. Они будут работать до конца 2024 г., после чего их деактивируют, поэтому клиентам советуют заменить их на Visa. Впрочем, это не затронет держателей карт типа "железная" и "платиновая".

Заменить карту Mastercard на Visa можно напрямую через мобильное приложение Monobank. Для этого нужно:

перейти в настройку карты в приложении;

нажать кнопку "Перевыпустить";

подтвердить действие.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank запустит маркеплейс market by mono, которым смогут воспользоваться украинские ритейлеры техники. На старте проекта будут представлены три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

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