Monobank запускает совершенно новую функцию: кто сможет воспользоваться

Monobank запустит маркеплейс market by mono, которым смогут воспользоваться украинские ритейлеры техники. На старте проекта будут представлены три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Релиз новой торговой площадки запланирован на 21 октября.

"В тайне сохранить это не удалось – информация об этом уже есть в сети, так что расскажу за три дня до старта market by mono, так он называется, это наша попытка сделать что-то особенное в e-commerce", – подчеркнул Гороховский.

Он пояснил, что все товары на маркетплейсе можно будет купить без переплат и скрытых тарифов по программе "Покупка по частям". Также учредитель банка пообещал партнерам "совершенно беспрецедентные тарифы", которые будут в 3-5 раз ниже, чем у конкурентов.

"Судить его строго сразу, конечно, не стоит – он еще совсем малыш и впереди длинный, сложный путь. Мы хотим дать клиентам то, что они ожидают от сервиса – простоту, уверенность, экономию времени и хорошее отношение к себе", – подчеркнул Гороховский.

Он отметил, что сначала на маркетплейсе будет представлена только электроника. Украинцы смогут купить товары из трех категорий:

гаджеты;

смарт-электроника;

компьютерная техника.

Позже ассортимент торговой площадки будет расширен. Но планируют ли на нем торговать не только электроникой, Олег Гороховский не объяснил.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это станет не первой новой функцией для пользователей Monobank, которая появится в последнее время. На этой же неделе в банке презентовали "Групповые расходы", позволяющие быстро и удобно делить расходы между участниками группы. Функция значительно упрощает процесс, автоматизируя распределение затрат и посылая напоминания тем, кто еще не уплатил свою долю.

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