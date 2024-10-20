Некоторые карты Monobank перестанут работать в 2025 году: какие причины и что нужно знать

Monobank решил заменить карты Mastercard на Visa из-за снижения межбанковской комиссии и роста налогов. Карты Mastercard будут работать до конца 2024 года, после чего они будут деактивированы.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из сообщения, присланного одному из работников. Это нововведение касается всех пользователей обычных карт Mastercard, кроме владельцев премиальных карт, таких как "железная" и "платиновая".

Согласно сообщению банка, карты Mastercard будут активны до конца 2024 года, а с 2025 года их использование станет невозможным. Главной причиной отказа от Mastercard стало изменение условий сотрудничества между банком и платежной системой. За последние несколько лет межбанковская комиссия (интерчейндж), получаемая банками за операции с карточками, существенно снизилась – с 1,6% до 0,7%, что непосредственно повлияло на доходы банка.

Одновременно в Украине вырос налог на прибыль с 18% до 50%. Чтобы сохранить текущий уровень обслуживания и не повышать тарифы, Monobank решил заключить новое соглашение с Visa. По словам технической поддержки Monobank, предложение от Visa на ближайшие пять лет является более выгодным для банка. Это позволит сохранить высокое качество обслуживания клиентов без увеличения расходов на комиссии и другие финансовые операции.

Заменить карту Mastercard на Visa можно напрямую через мобильное приложение Monobank. Для этого нужно:

перейти в настройку карты в приложении;

нажать кнопку "Перевыпустить";

подтвердить действие.

Новую виртуальную карту клиенты получат мгновенно, и ее можно использовать сразу после перевыпуска. Для желающих получить физическую карточку ее можно заказать через приложение с доставкой через Новую почту. Процесс перевыпуска занимает примерно 6 дней, после чего карту доставляют в выбранное отделение.

Стоит отметить, что для владельцев "черных" карт от Mastercard Monobank предлагает специальный бонус – 100 гривен кэшбека за перевыпуск карты на Visa. Для других карт кэшбек не предусмотрен.

Если на вашу старую карту Mastercard будут отправлены средства после ее перевыпуска, не стоит беспокоиться. Monobank автоматически перенаправит все поступления на новую карту Visa, поэтому дополнительных действий для получения средств не требуется.

Monobank подчеркивает, что для украинских пользователей нет разницы между Visa и Mastercard. Тарифы на снятие наличных, переводы средств и оплату товаров для обеих систем одинаковы. Основное отличие заключается в валютной конвертации при расчетах за границей. У Visa валюта расчетов – доллар США, а у Mastercard – евро. В случае несоответствия валюты страны и платежной системы может происходить двойная конвертация, что повлияет на обменный курс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Monobank запустит маркеплейс market by mono, которым смогут воспользоваться украинские ритейлеры техники. На старте проекта будут представлены три категории товаров: гаджеты, смарт-электроника и компьютерная техника.

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