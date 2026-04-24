Молодой прокурор, который уехал в Швецию, требует доплатить ему почти 5 млн грн зарплаты: он уже получает пенсию в 156,7 тыс. грн

Бывший Николаевский областной прокурор Дмитрий Казак подал иск в Харьковский окружной админсуд с требованием доплатить ему 4,8 млн грн зарплаты. В этом же суде Казак уже добился повышения пенсии до 156,7 тыс. грн в месяц. Молодой пенсионер считает, что ему (как и другим прокурорам) неправильно считали зарплату на протяжении многих лет.

Прокурор считает, что получал слишком маленькую зарплату

Дмитрий Казак, судя по его странице в LinkedIn, продолжает искать работу в Швеции. 36-летний бывший прокурор живет в Линчепинге уже несколько лет. Он может шокировать размером своей пенсии даже обеспеченных шведов – украинец получает от ПФУ 156,7 тыс. грн в месяц.

Пенсию мужчина повышал, уже находясь за границей, куда он выехал, оформив в Украине инвалидность. Именно благодаря инвалидности первую пенсию Казак получил в 29 лет, а с 32 лет он перешел на прокурорскую пенсию. Действующие нормы Закона "О прокуратуре" позволяют работникам с инвалидностью выходить на заслуженный отдых со стажем в 10 лет (если нет инвалидности, прокурорам надо иметь 25 лет стажа).

Правда, часто прокуроры и без инвалидности находят способы раньше выходить на пенсию: в судах требуют восстановить для них уже недействующие нормы закона и позволить выйти на заслуженный отдых раньше. Однако с инвалидностью за ранний выход на пенсию судиться не надо. Зато "служители Фемиды" по искам Казака повысили его выплату до уровня, который значительно превышает зарплату действующего областного прокурора.

Даже с такой пенсией Казак все еще считает, что Украина должна ему платить больше. Поэтому, находясь в Швеции, молодой прокурор-пенсионер подал иск с требованием пересчитать ему за прошлые периоды зарплаты, которые он получал в Харьковской и Запорожской областных прокуратурах.

Казак посчитал: ему должны доплатить 4,8 млн грн (!). Из них 3,7 млн грн – от Харьковской прокуратуры и еще 1,1 млн грн – от Запорожской облпрокуратуры. Дело в том, что годами прокурорам (и не только им) ограничивали размер окладов решением Кабмина. Вместо того, чтобы применять при расчете актуальный прожиточный минимум, считали ту сумму, на которую хватало средств в бюджете.

Кстати, таким образом рассчитывают зарплаты не только прокурорам. Казак решил, что ему в прокуратуре годами недоплачивали, поэтому, переехав в Швецию, обратился в суд с требованием доплатить.

"Истец просит взыскать с ответчиков материальный ущерб в виде недополученной части заработной платы, предусмотренной ст. 81 Закона Украины "О прокуратуре", причиненной отдельными положениями пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, которые признаны неконституционными, за период с 01.07.2015 по 13.12.2019 и с 16.12.2019 по 10.09.2020", — говорится в материалах дела.

Харьковский окружной административный суд (именно этот суд уже удовлетворял пенсионные иски Казака) пока оставил иск без движения и дал экс-прокурору 10 дней для исправления неточностей. Дело в том, что Казак должен был подать иск в течение месяца, то есть фактически сразу после увольнения еще в 2024-м. Однако он этого не сделал. Поэтому сейчас должен подать не только требование доплатить ему миллионы гривен, но и просьбу восстановить сроки исковой давности.

Какую пенсию получает прокурор

Дмитрий Казак уволился с должности главы Николаевской областной прокуратуры в январе 2024-го (возглавлял ее с 2022-го). До этого правоохранитель возглавлял Закарпатскую облпрокуратуру. Его назначили на должность, когда ему был 31 год. Сейчас Казаку – 36 лет. Пенсию он получает с 29 лет.

Дмитрий Казак – яркий пример "особого" пенсионера. Он не только оформил инвалидность, а затем отсудил себе прокурорскую пенсию в размере 156,7 тыс. грн в месяц, правоохранитель также воспользовался статусом лица с инвалидностью для того, чтобы уехать из страны уже во время полномасштабной войны.

Сейчас Дмитрий Казак вместе с женой Ринатой живет в Швеции. Там он ищет себе новую работу, а также отмечает, что якобы работает в украинской компании KPD Consulting, которую возглавляет его брат Кирилл.

Уже после того, как информация о высокой пенсии молодого прокурора, который еще и выехал за границу, получила широкую огласку, он подал новый иск против ПФУ. 12 января 2026-го бывший глава Николаевской прокуратуры обратился в Харьковский окружной админсуд с требованием обязать Пенсионный фонд в Харьковской области отменить ограничение его пенсии. И снова выиграл суд.

Судья Харьковского окружного административного суда Алексей Котеньов 23 марта 2026-го удовлетворил иск Казака. Решение опубликовали только 26 марта. Так, суд обязал ПФУ в 2026-м не применять коэффициенты по пенсии бывшего прокурора.

"Из имеющегося в материалах дела протокола перерасчета пенсии судом установлено, что пенсия истца составляет 156 692,50 грн, впрочем пенсия истца была ограничена суммой в размере 44 733,25 грн, что подтверждается материалами дела. Истец, считая такие действия ответчика противоправными, обратился в суд с данным иском", – говорится в материалах дела.

Несмотря на то, что о пенсии Казака после публикации OBOZ.UA написали десятки медиа, он продолжает через суды защищать свое особое право получать выплату, которая значительно превышает зарплату даже действующего прокурора на этой должности. Теперь он также имеет все шансы получить из украинского бюджета миллионы гривен из-за якобы заниженной зарплаты.