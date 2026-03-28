Молодой прокурор Казак, который уехал в Швецию, поднял свою пенсию до 156 тыс. грн: новое решение суда

Судья Харьковского окружного административного суда Алексей Котеньов 23 марта 2026-го удовлетворил иск бывшего прокурора Николаевской области 36-летнего Дмитрия Казака. Решение опубликовали только 26 марта. Так, суд обязал ПФУ в 2026-м не применять коэффициенты по пенсии бывшего прокурора. Сам Казак уехал в Швецию.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. "Из имеющегося в материалах дела протокола перерасчета пенсии судом установлено, что пенсия истца составляет 156 692,50 грн, впрочем пенсия истца была ограничена суммой в размере 44733,25 грн, что подтверждается материалами дела. Истец, считая такие действия ответчика противоправными, обратился в суд с данным иском", – говорится в материалах дела.

Несмотря на то, что о пенсии Казака после публикации OBOZ.UA написали десятки СМИ, он продолжает через суды защищать свое особое право получать выплату, которая значительно превышает зарплату даже действующего прокурора на его должности. Это невозможная ситуация для любой пенсионной системы. Пенсия считается достаточно высокой, если ее уровень достигает 40% привычного заработка. Выплата Казака значительно выше его среднего заработка до выхода на заслуженный отдых.

Судья Котенов в аргументации решения отметил, что уменьшать выплаты законом "О бюджете", как это сделало правительство, незаконно. То есть для того, чтобы урезать выплаты спецпенсионеров, правительство должно было бы разработать соответствующий законопроект отдельно, а Верховная Рада должна была бы его одобрить.

"Конституционный Суд Украины в очередной раз отметил, что отмена или изменение законом о Государственном бюджете Украины объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит ст. 6, ч.2 ст.19, ст. 130 Конституции Украины", – говорится в решении суда.

Дмитрий Казак возглавил Закарпатскую областную прокуратуру, когда ему был всего лишь 31 год. На тот момент он уже несколько лет получал пенсию. Так, в 29 лет правоохранитель оформил себе инвалидность. Еще несколько лет назад в Украине разгорелся скандал из-за большого количества работников с инвалидностью в ряде областных прокуратур. Дело в том, что прокуроры, имея статус лица с инвалидностью, могут получить большую прокурорскую пенсию, заработав всего лишь 10 лет стажа.

Этим и воспользовался ряд прокуроров. После скандала Офис генерального прокурора обязал всех работников пройти повторную медицинскую экспертизу и подтвердить свой диагноз. Некоторые прокуроры отказались и уволились. Казак ушел из прокуратуры еще до скандала, поэтому его инвалидность уже никто проверить не может.

Более того, именно статус лица с инвалидностью помог ему беспрепятственно покинуть территорию страны и выехать в Швецию, где он проживает вместе с женой.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

