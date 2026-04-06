Миссия – выжить без электроэнергии: как "Человек в беде" при поддержке Еврокомиссии спасает громады от отключений

В условиях полномасштабной войны восстановление критической инфраструктуры – это вопрос не только комфорта, но и базового выживания. Существенный вклад в возвращение украинцам теплообеспечения, водоснабжения и электроэнергии, утраченного вследствие российских обстрелов, во многих громадах внесла чешская гуманитарная организация "Человек в беде" (People in Need).

При финансовой поддержке Европейской комиссии организация начала проект, цель которого – обеспечить энергонезависимость и устойчивость громад, а также переход к возобновляемой энергетике. Это позволит получить доступ к жизненно важным услугам 126 тысячам жителей пострадавших районов.

В фокусе – поддержка громад в прифронтовых районах, которые чаще всего подвергаются атакам. Прежде всего это Сумская и Днепропетровская области, а также некоторые громады Донецкой, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

"В ответ на энергетический кризис мы одними из первых начали интегрировать возобновляемые и резервные источники энергии для обеспечения работы водоснабжающих предприятий, больниц, школ. Ранее гуманитарные организации почти не работали с энергетикой, поэтому этот подход является новым. Это один из первых крупных донорских проектов, который сосредотачивается на восстановлении централизованного отопления – критически важного для Украины направления", – пояснил технический советник в секторе "Вода, санитария, гигиена" организации "Человек в беде" Тевфик Абдулмухсин.

Он добавил, что в целом уже удалось восстановить и предоставить оборудование, а также обеспечить более стабильную работу 26 систем теплоснабжения, обеспечивающих теплом более 53 тысяч человек, и еще на 27 объектах работы продолжаются. Кроме того, было установлено 18 солнечных станций суммарной мощностью более 770 кВт.

"Такие проекты соответствуют нашей миссии – поддерживать людей и помогать им восстанавливать нормальную жизнь", – добавил Тевфик Абдулмухсин.

Путивль: электроэнергия для больницы и водоканала

Одним из решений, реализованных в Путивле в Сумской области, стала передача солнечной электростанции местной городской больнице, которая обслуживает около 25 тыс. пациентов. Это обеспечило работу котельной больницы в зимний период, а также терапевтического и хирургического отделений даже во время отключений.

"Это суперпроект, который дал нам просто толчок двигаться дальше", – говорит городской голова Путивля Константин Гаврильчук.

Другое направление работы – поддержка городского водоканала, которому не хватало мощностей, чтобы доставлять воду всем жителям города. Предоставленная солнечная станция мощностью 50 кВт, инвертор и аккумуляторные блоки позволили преодолеть этот вызов.

"Благодаря "Человеку в беде" мы совместно рассчитывали, они нам предоставляли оборудование, мы выполняли монтаж и работы именно по станции городского водоканала", – отмечает Константин Гаврильчук.

Конотоп: новые котлы и альтернативные источники энергии

"Человек в беде" предоставляет комплексную поддержку громаде Конотопа в Сумской области, сочетая быстрые решения с долгосрочными изменениями. Один из ключевых шагов – установка гибридной солнечной электростанции мощностью 50 кВт для городского водоканала, что обеспечило до 70 тысяч жителей доступом к бесперебойному водоснабжению.

Параллельно модернизируется и тепловая инфраструктура. На одной из котельных заменили устаревшие котлы – это не только повысило надежность системы, но и уменьшило зависимость громады от внешних энергетических рисков.

"Данный проект для нас важен с точки зрения энергетической устойчивости и безопасности, а также для развития альтернативных источников энергии. Конотоп станет первым на территории Сумской области городом, где будет установлен ветряк. Я думаю, что это послужит примером для других населенных пунктов", – подчеркнула начальник управления экономики Конотопского городского совета Людмила Гапеева.

Кролевец: тепло и укрытие для гимназии

В Кролевце (Сумская область) поддержка "Человека в беде" ощутима прежде всего в сфере образования. В гимназии №6 заменили устаревшее котельное оборудование, благодаря чему в следующем сезоне станет стабильно тепло на всех этажах, а также в прилегающем детском саду. В то же время учреждение смогло существенно снизить потребление газа, а значит – и нагрузку на бюджет.

Отдельное внимание уделили безопасности и условиям обучения во время воздушных тревог. В школьном укрытии выровняли пол, заменили изношенную мебель, что долгое время не удавалось сделать силами местного бюджета.

В результате дети получили не просто теплую школу, но и надлежащие условия для обучения даже в сложных обстоятельствах – когда образовательный процесс вынужденно продолжается в укрытии.

Павлоград и Кривой Рог: качественное отопление для десятков тысяч жителей

Павлоград и Кривой Рог в Днепропетровской области получили современное котельное оборудование. То есть при поддержке "Человека в беде" удалось не просто заменить изношенные элементы, а фактически усилить всю систему теплоснабжения этих крупных громад.

Обновление котельных повысило их эффективность, снизило затраты энергии и обеспечило более быструю и стабильную подачу тепла. В результате даже в условиях повышенных нагрузок десятки тысяч жителей смогут рассчитывать на более качественное и стабильное теплоснабжение.

Ингулец: улучшенные условия для переселенцев

Кроме восстановления и защиты критической инфраструктуры, "Человек в беде" уделяет внимание повышению социальной сплоченности и устойчивому развитию громад. Например, Ингулецкая районная организация ветеранов получила от организации грант на обновление общего пространства в общежитии, где проживают преимущественно переселенцы из Донецкой и Луганской областей.

Благодаря этой помощи удалось заменить старые окна и установить энергоэффективное освещение с датчиками движения. В результате пространство стало местом, где базовые условия жизни сочетаются с ощущением заботы и поддержки.

Каменское: модернизация на опережение

Чтобы избежать критических сбоев, систему теплоснабжения Каменского в Днепропетровской области обновили при поддержке "Человека в беде" еще в 2024 году.

Современное насосное оборудование позволило снизить потребление электроэнергии без потери мощности и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона для около 26 тысяч абонентов. А благодаря закупке полипропиленовых и стальных труб восстановление теплоснабжения в отдельных случаях занимало от нескольких часов до суток.

"У нас планы с ними дальше работать. Мы работаем – они нам не отказывают. Сейчас мы рассматриваем возможность закупки блочно-модульных котельных, которые можно будет локально устанавливать на случай отключений в следующем сезоне. Это мобильные котельные, которые будут обеспечивать и социальную сферу, и жилые дома", – отметил директор "Каменской теплопоставляющей компании" Дмитрий Валах.