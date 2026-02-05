'Мир хочет работать с украинскими производителями': Бельбас об экспорте оружия на мероприятии NAUDI

На дискуссии "ОПК-2026: эффективность, развитие и масштабирование", организованной при участии Radio NV и NAUDI, обсудили экспортные ограничения и потребность в понятном регуляторном поле для развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

На мероприятии выступил Владислав Бельбас – член Президиума NAUDI и генеральный директор компании "Украинская бронетехника".

По словам Бельбаса, для того, чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, государство должно обеспечить бизнесу свободу.

"Если мы хотим, чтобы частные предприятия инвестировали в оборудование и масштабировали производство, бизнес должен иметь свободу в выборе заказчиков в пределах контролируемого и прозрачного экспортного поля", – отметил он.

В то же время Бельбас отметил, что глобальный интерес к украинским оборонным разработкам основывается на уникальном боевом опыте, полученном во время войны. Однако без четких и стабильных правил государственной политики экспорт может превратиться из возможности в фактор, который сдерживает отрасль.

"Весь мир хочет работать с украинскими производителями через реальный опыт применения. Но для этого нам нужна стабильная, прогнозируемая регуляторная среда", – подчеркнул он.