Минздрав взялся за Хмельницкий МСЭК: отменено более 70 решений об инвалидности военнообязанных

Министерство здравоохранения отменило более 70 выводов об установлении инвалидности свыше военнообязанных Хмельницким МСЭК (медико-санитарной комиссии). В 36 случаях инвалидность была снята, а в 38 установлена III группа вместо II.

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Как пишут "Українські новини", об этом сообщили в Минздраве. Инвалидности были отозваны по результатам проверки обоснованности решений об их установлении мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в период с 27 сентября по 10 ноября 2023 года. Всего комиссия рассмотрела 53 734 дел , а 781 дел отобрала для просмотра

Кроме того, проверялись решения об установлении инвалидности II и III групп гражданам Украины мужского пола от 25 до 50 лет с 6 по 21 июня 2024 года. В общей сложности было рассмотрено 37 891 дело, а 543 отобрали для просмотра. Соответствующие проверки были проведены во исполнение действующего законодательства и решений Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В настоящее время проработано более 18 779 тыс. медико-экспертных дел. В 3 146 делах решение МСЭК было признано сомнительными и назначена дополнительная экспертиза. После чего экспертные решения по 74 делам были пересмотрены и отменены", - говорится в ответе на запрос.

В 38 случаях ІІ группа инвалидности упразднена и установлена ІІІ группа инвалидности. В 36 случаях группа инвалидности была снята.

Правоохранительные органы проверяют Хмельницкую медикосоциальную экспертную комиссию в рамках уголовного производства. Минздрав взаимодействует с правоохранителями в рамках расследований.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что правоохранители разоблачили в коррупции главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу и ее сына Александра, находящегося на руководящей должности в местном ГУ Пенсионного фонда Украины. Дома и в кабинетах во время санкционированных обысков нашлись наличные в разных валютах на $6 млн. 7 октября Татьяне Крупи суд избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения 500 млн грн залогов. Позже ее дело передали в НАБУ.

Также выяснилось, что Крупа "поставила" инвалидность II группы почти всем прокурорам Хмельницкой области. Это дает им право на государственную пенсию – иногда сотни тысяч гривен в год. Журналисты предполагают, что правоохранительные органы Хмельницкой области знали о масштабной коррупционной схеме.

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