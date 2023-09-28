Минюст США активизировал расследование в отношении двух швейцарских банков из-за нарушения санкций против РФ – Bloomberg

В Соединенных Штатах Америки активизировали расследование в отношении двух швейцарских банков – Credit Suisse Group и UBS Group AG. Эти банковские группы подозревают в нарушении законодательства, что в итоге могло позволить клиентам из страны-агрессора нарушать санкции.

Об этом с среду, 27 сентября , сообщило издание Bloomberg с ссылкой на источники. По словам собеседников журналистов, то, что начиналось как серия повесток, присланных в ряд банков в начале 2023 года, переросло в полномасштабное расследование.

При этом, как говорится в статье, обвинения никому не предъявлены, расследование находится на ранней стадии и может вообще не привести к обвинениям.

Основные претензии министерства юстиции США о нарушении санкционного режима касаются работы Credit Suisse. Группа UBS в июне 2023 года поглотила Credit Suisse, поэтому также является фигурантом расследования.

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Американское ведомство, как отмечается в материале, запросило у банков информацию о том, как они обрабатывали счета клиентов, попавших под санкции, в течение последних нескольких лет.

Расследование охватывает как ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году, так и предварительные раунды, введенные после аннексии Крыма в 2014 году, сказал собеседник журналистов.

За это время более тысячи богатых россиян попали в черный список США, напомнили в Bloomberg.

Министерство юстиции США проинформировало американских юристов UBS о предполагаемых нарушениях санкций со стороны Credit Suisse. Также ведомство изучает возможные случаи несоблюдения требований в самом UBS.

Как известно, до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму более $60 млрд. На момент вторжения в феврале 2022 года эта цифра упала до $33 млрд. В то время UBS управлял активами россиян более чем в $11 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАПК внесло сразу 14 импортеров станков немецкого производителя Spinner в список международных спонсоров войны. Попадание в перечень делает компании кандидатами на внесение в санкционные списки.

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