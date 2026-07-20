Металлургия Украины теряет объемы производства и экспорта из-за войны, CBAM и новых ограничений ЕС

В 2026 году украинская металлургическая отрасль испытывает одновременное давление со стороны войны, новых торговых барьеров Европейского Союза, высоких цен на энергоносители и роста импорта стали. В результате сокращаются производство, экспорт и доля украинской продукции на внутреннем рынке, пишет GMK Center.

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В первом полугодии 2026 года производство стали в Украине сократилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а добыча железной руды – на 18,8%. Отрасль продолжает работать в условиях постоянных ракетных и дронных атак, перебоев с электроснабжением, повреждений инфраструктуры и острого дефицита кадров. Дополнительным вызовом остаются высокие затраты на энергоносители.

Существенно ухудшилась и ситуация с экспортом. По итогам первого полугодия поставки плоского проката сократились на 8,1%, а сортового – на 41,7%. Это связывают с новыми ограничениями доступа на европейский рынок, который остается ключевым для украинских производителей: в прошлом году в ЕС экспортировали 85% сортового и 86% плоского проката.

В отрасли отмечают, что введение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) и новых тарифных квот фактически создает дополнительные торговые барьеры для украинской продукции. По прогнозам, одни только новые квоты могут привести к сокращению экспорта на 1,3–1,5 млн тонн стали ежегодно.

В то же время украинский рынок все активнее захватывает импортная продукция. В первом полугодии импорт плоского проката вырос на 2,3%, а сортового – сразу на 64%. Основными поставщиками стали Турция и Китай, которые обладают конкурентными преимуществами благодаря более низким энергозатратам, более стабильным условиям работы и доступу к более дешевому сырью.

В результате доля импортной стали на украинском рынке выросла до 43,8% против 37% годом ранее, тогда как предложение отечественной металлопродукции сократилось на 7,6%.

По прогнозам отрасли, без пересмотра торговых условий с ЕС и смягчения воздействия CBAM давление на украинскую металлургию будет только усиливаться. Ожидается, что производство стали в Украине составит 6,5 млн тонн в 2026 году и снизится до 5,8 млн тонн в 2027 году, что будет ниже исторического минимума, зафиксированного в 2023 году.

Как известно, металлургия остается одним из ключевых доноров украинского бюджета: крупнейшие компании отрасли за 5 лет уплатили 190 млрд грн налогов.