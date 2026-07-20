Металлургия приближается к критической черте из-за CBAM, квот ЕС и роста тарифов – медиа

Украинская металлургия оказалась под беспрецедентным давлением из-за одновременного воздействия войны, кадрового дефицита, новых торговых ограничений Европейского Союза, будущего механизма CBAM и роста логистических затрат.

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Об этом говорится в репортаже NV с комбината "Запорожсталь", который сегодня обеспечивает почти половину производства украинской стали.

Несмотря на российские атаки, предприятие продолжает работу. На комбинате оборудовано 16 стационарных укрытий и 20 защитных модулей, однако производственные процессы в основном не останавливаются даже во время воздушных тревог. "Мы спасаем отечественную металлургию", – говорит нагревальщик металла Алексей, комментируя работу предприятия в условиях войны.

Впрочем, главной угрозой для отрасли сегодня является не только ситуация с безопасностью: по словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, украинская металлургия быстро приближается к критической точке. "Мы действительно можем потерять всю эту отрасль. Мы очень быстро приближаемся к точке бифуркации", – отметил он.

По оценке GMK Center, если в 2025 году производство стали в Украине составляло 7,4 млн тонн, то в 2026 году оно может сократиться до 6,2 млн тонн, а в 2027 году – до 5,6–5,8 млн тонн.

Одним из ключевых вызовов стали новые квоты Европейского Союза, вступившие в силу с 1 июля. Из-за них Украина лишилась значительной части возможностей беспошлинного экспорта стали на европейский рынок. Как пояснил директор по сбыту "Запорожстали" Владимир Коломиец, украинским производителям разрешили поставить в ЕС лишь 1,05 млн тонн металлопродукции, что примерно на 60% меньше, чем в прошлом году. "Для нас это сокращение поставок в Европейский Союз на 60%. Это вопрос справедливости распределения квот", – отметил он.

По словам представителей комбината, потери только для "Запорожстали" могут составить около 900 тыс. тонн продукции в год, а быстро переориентировать такие объемы на другие рынки практически невозможно.

Еще одним фактором риска предприятие называет повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки. С 1 августа они вырастут на 30%, а ещё через полгода – на 15%. Поскольку комбинат практически полностью зависит от железнодорожной доставки сырья, предприятие уже готовится сокращать производство.

"Мы уже это делаем и будем продолжать в следующем месяце", – говорит Коломиец. Еще одним серьезным вызовом для отрасли станет полноценный запуск механизма трансграничной углеродной корректировки CBAM: по словам Коломийца, украинские металлургические предприятия поддерживают курс на декарбонизацию, однако реализовать масштабные экологические инвестиции во время войны практически невозможно.

"Крупные инвестиционные проекты по декарбонизации практически невозможно реализовать в условиях войны и отсутствия страхования военных рисков", – подчеркнул он. Поэтому Украине необходимо отсрочить введение финансовой составляющей CBAM до окончания военного положения с сохранением требований по мониторингу и отчетности.

Отдельной проблемой остается кадровый дефицит. До полномасштабного вторжения на "Запорожстали" работали около 10,5 тыс. человек, сейчас – 8,2 тыс. В целом численность сотрудников Группы "Метинвест" с 2022 года сократилась со 110 тыс. до 50 тыс., при этом более 8 тыс. сотрудников проходят службу в Силах обороны Украины.

По оценкам участников рынка, совокупное влияние войны, кадрового дефицита, новых квот ЕС, будущего CBAM и удорожания железнодорожной логистики создает для украинской металлургии самые сложные условия за всё время независимости. В то же время представители отрасли отмечают, что еще есть возможность изменить ситуацию путем пересмотра торговых условий с ЕС, отсрочки вступления в силу финансовой части CBAM и принятия решений, которые позволят сохранить конкурентоспособность украинских производителей в условиях войны.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатил 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В целом с начала полномасштабной войны, включая результаты I квартала 2026 года, объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн. Кроме того, компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.