Махинации на 10 млрд гривен с "зерновым коридором": ДБР проводит обыски в БЭБ Одесской области

Со вчера, 29 октября, сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) проводят обыски в управлении Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины в Одесской области и по домашним адресам руководителя регионального подразделения Сергея Мунтяна и его заместителей. Их подозревают в махинациях с зерновым коридором в 10 млрд гривен.

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Об этом сообщают собственные источники OBOZ.UA. Зерновые махинации касались избегания налогообложения целым рядом зернотрейдеров, вывозивших продукцию за границу.

Журналист Тарас Середич отмечает, что к преступной схеме могут быть причастны руководители местной таможни и Одесской прокуратуры. Как он пишет, схему курировал бывший заместитель экс-генпрокурора Андрея Костина Дмитрий Вербицкий.

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