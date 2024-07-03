"Лексусы", земля за границей и криптовалюта: экс-заместитель генпрокурора незаконно разбогател на 29 млн грн

Бывшего заместителя генерального прокурора Украины уличили в незаконном обогащении почти на 29 млн грн. Люксовые авто и недвижимость экс-чиновник оформлял на других людей, чтобы скрыть нелегальные доходы. Вероятно, речь идет о недавно уволенном после коррупционного скандала Дмитрии Вербицком.

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К выводам касательно экс-зама генпрокурора пришлоНациональное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Ведомство провело мониторинг образа жизни и выявило признаки коррупционного уголовного преступления.

Агентство установило, что экс-чиновним записал на близких людей целый ряд своего имущества. В частности:

автомобиль Lexus ES 300H стоимостью более 960 тыс. грн;

автомобиль Lexus NX 300H стоимостью более 480 тыс. грн;

автомобиль Porsche Macan Т за 3,5 млн грн;

дом и землю в Киеве стоимостью 16,3 млн грн;

дом и землю в Одессе стоимостью 10 млн грн;

квартиру и землю в Турции на курорте Анталия стоимостью 3,9 млн грн.

"Кроме того, не установлены законные источники происхождения наличных средств служащего более чем на 2 млн грн, а также криптовалюты Tether (USDT). Материалы в отношении бывшего заместителя Генерального прокурора направлены в НАБУ для присоединения к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования", – заявили в НАПК.

Дмитрий Вербицкий: что известно о скандале и увольнении

Вербицкий еще до своего увольнения стал фигурантом сразу двух журналистских расследований о незаконном обогащении. Так, в начале июня в СМИ сообщали, что заместитель генпрокурора оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке под Киевом.

Расследователи выяснили, что формально Вербицкий снимает жилье. Сам особняк купил его племянник по цене в шесть раз меньше рыночной стоимости, что может свидетельствовать об "оптимизации налогов".

Также журналисты нашли вероятную девушку Вербицкого – Кристину Ильницкую. В мае 2024-го она приобрела коттедж рыночной стоимостью 48 млн грн в КГ "Конык" в Киеве недалеко от дома, который оформили на племянника Вербицкого. А за несколько месяцев до этого она стала владелицей Porsche Macan T 2023 г. в. стоимостью $100 тыс.

После этого заместителем генпрокурора заинтересовалось в НАБУ. А 1 июля приказ об увольнении Вербицкого подписал генпрокурор Андрей Костин.

При этом сообщалось, что экс-заместитель генпрокурора сам выразил желание уйти с должности. "Генеральный прокурор 01.07.2024 подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Дмитрия Вербицкого", – заявляли в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАБУ также провело обыски в авто Кирилла Тимошенко – экс-руководителя Офиса президента. По данным нашего издания, следственные действия связаны с делом о сливах расследования "Великого будівництва".

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