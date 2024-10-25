Супруга с паспортом РФ, недвижимость в элитном ЖК Киева, скандальный отдых и суд за раннюю пенсию: что известно о главе Одесской ОВА Кипере

Глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в 2023-м, имея элитную недвижимость рыночной стоимостью в десятки миллионов гривен, судился за свою досрочную прокурорскую пенсию. Он добился, чтобы весь период обучения в Одесской юридической академии засчитали ему в стаж работы (хотя прокурорам засчитывают только половину периода обучения).

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Прокурор судился за пенсию в размере десятков тысяч гривен в месяц, при этом он вместе с женой Ириной владеют недвижимостью стоимостью в десятки миллионов гривен. Речь идет не только о большой квартире в родной Одессе. Жена чиновника владеет имением в Яремче и квартирой площадью 150 квадратов в одном из самых дорогих ЖК Киева.

OBOZ.UA исследовал суды, биографию и состояние семьи главы Одесской ОВА.

Как Кипер увеличил себе стаж: сомнительное решение судьи

В 2023 году 43-летний Олег Кипер пришел за своей пенсией. На тот момент последнее его место работы – глава Киевской городской прокуратуры. Чиновники ПФУ посчитали стаж и отказали правоохранителю. Дело в том, что для пенсии нужно иметь не менее 25 лет стажа. А Киперу посчитали всего 23 года и 2 месяца.

В эти 23 года и 2 месяца также вошел период обучения в ВУЗе (Одесской национальной юридической академии). Однако по закону в стаж учитывается лишь половина продолжительности обучения. Кипер учился около 4 лет до начала своей карьеры в прокуратуре, потому учли ему 2 года стажа.

Главный киевский прокурор не смог разобраться в математике и сосчитать до 25 и почему-то решил, что ему вообще не учли период, когда он и учился, и работал, и подал иск с требованием провести перерасчет. Суд объяснил ему: период обучения учтен, но в размере 50%, как и предусмотрено законом.

Судья Киевского окружного административного суда Виктория Лысенко в своем решении повторила заключение ПФУ: действительно, за обучение нужно учитывать только половину периода. Однако дальше она отметила: "между окончанием обучения в Одесской национальной юридической академии и началом работы в органах прокуратуры у истца не было прерывания" и "обучение истца в Одесской национальной юридической академии предоставило ему работу по специальности в органах прокуратуры". Вроде бы это дает право фактически нарушить норму закона и учесть за каждый год обучения дополнительно один год стажа.

В результате после пересчета ему "дотянули" стаж до 25 лет 1 месяца и 28 дней. "К указанному трудовому стажу истца по выслуге лет засчитывается полный срок обучения с 01.09.1997 по 27.06.2001 (3 года 9 месяцев 27 дней) и с 01.09.2001 по 15.10.2001 (1 месяц 15 дней) в Одесской академии по специальности "Правоведение", поскольку истец учился на дневной форме обучения и, не прерывая такой стаж, начал работать в органах прокуратуры", – отметила судья в решении.

Это не первый суд, который выиграло должностное лицо. До этого он также через суд отменил решение о своей люстрации в 2014 году. Тогда он работал старшим прокурором отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов... Генеральной прокуратуры Украины и в 2014-м был уволен согласно закону "Об очищении власти". Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

Жена с миллионами и российским паспортом

Кипер судился за пенсию с ПФУ, имея жену-миллионершу. Ирина Кипер во время своей супружеской жизни смогла приобрести недвижимость на сотни тысяч долларов. Так, супруге главы Одесской ОВА принадлежит квартира площадью 151,5 кв. м в одном из самых дорогих ЖК столицы Central Park (приобретена в 2019-м). Квадрат здесь стоит около 3,2 тыс. долларов. Цена такой квартиры может достигать около 500 тыс. долларов. В этом же ЖК ей принадлежит паркоместо. Также женщина владеет домом отдыха в Яремче (214 кв. м) и землей под ним (также приобретены в 2014-м).

Полный список имущества можно было бы увидеть в декларации, но Кипер написал заявление в НАПК, заявив, что он мобилизован, и поэтому его декларацию нужно скрыть. Теперь ни журналисты, ни общественность не имеют возможности ознакомиться с размером хотя бы легальных доходов чиновника.

Супруга впервые публично появилась с Кипером на ток-шоу "Говорит Украина" в 2015-м. Мужа она презентовала как героя с "идеальным" носом. "Мой нос очень идеальный, так считает моя супруга", – сказал Кипер и затем подтвердил, что его "идеальный нос испортил жизнь его жене". "Его носик лучше моего", – подтвердила тогда еще 29-летняя жена прокурора.

Только через несколько лет оказалось, что Ирина Кипер была гражданкой России и оставалась ею даже во время полномасштабной войны.

"25 марта 2022 года, когда Киев был почти окружен, Ирина получила гражданство Украины, а после того и паспорт, и идентификационный код. Она действительно родилась в России, а отец ее родился в Украине. Сама же она с 2009 года проживает в Украине, здесь родила нашу дочь, которая тоже гражданка Украины", – заявил Кипер в своем интервью УНН.

Однако "Радио Свобода" проверила слова чиновника и обнаружила, что он соврал. Его жена имела российское гражданство по меньшей мере до 2023-го. Более того, процедура отказа от российского гражданства в ситуации, когда на территории Украины нет посольств агрессора, сложная. Ее невозможно было пройти за несколько месяцев.

Поговаривают, что жена Кипера сейчас живет за границей, чиновник должен декларировать жилье жены в той стране, где она находится, однако документы от общественности он скрыл.

Кипер и экспорт зерна

Несколько месяцев назад издание hromadske провело расследование и заявило, что Олег Кипер взял под контроль экспорт зерна в стране. После этого журналисты обнаружили 40 компаний с признаками фиктивности, вышедших на этот рынок.

Речь идет исключительно о компаниях, которые начали торговать зерном после августа 2023 года, никогда не занимались экспортом ранее, были основаны или сменили владельцев в 2023 году, не входят в известные агрохолдинги и не имеют собственной земли. Самая большая по объему продажи из этих фирм имеет такой же номер телефона, как еще 139 юридических лиц. А на втором месте – компания, основателем которой, вероятно, является психолог из Узбекистана, на которого за последние два года в Украине было зарегистрировано 20 юридических лиц.

Все вместе "подозрительные" компании за последний квартал 2023 года вывезли через порты Одесской области примерно 800 тыс. т разной агропродукции общей стоимостью около 150 млн долларов, или 6 млрд грн. Необходимость взять рынок под "ручной контроль" сам глава Одесской ОВА Олег Кипер объяснял как раз борьбой против компаний-однодневок и так называемого "черного экспорта". СМИ также сообщали, что Киперу помогает его кум (данную информацию подтвердить не удалось), депутат облсовета от ОПЗЖ Владимир Осипов.

Осипов, долг от мамы и связь с Наумцом

А последнее расследование указало на его связь с Игорем Наумцом – до недавнего времени владельца украинских предприятий по добыче песка, щебня и производства тротуарной плитки и компонентов взрывчатки для промышленных целей. Собственник крупного украинского бизнеса с российским паспортом. Уже после начала полномасштабного вторжения украинские правоохранители арестовали его имущество и активы подконтрольных ему предприятий более чем на 1 млрд грн.

Со времени ареста прошло более двух лет, но украинский бюджет так и не пополнился за счет активов этого бизнесмена, даже несмотря на наложенные на Наумца и его бизнес санкции СНБО. Журналисты считают, что к этому мог быть причастен Кипер.

"Радио Свобода" установила эту связь через Владимира Осипова. Киевская компания "Юни Стоун Плент" стала одной из тех, кому эти активы впоследствии достались. Эту фирму основали пополам двое: экс-директор части компаний Наумца Владимир Соцков и Сергей Шапран.

Комплекс по производству плитки в Житомирской области, купленный Шапраном у Наумца, стали залогом для кредитов фирме "Нотел", связанной с Владимиром Осиповым. Владелец "Нотела" – директор одной из других фирм Осипова, а в приложении, показывающем, как подписано лицо в телефонных книгах, обозначен как водитель Осипова. При помощи Getcontact журналисты также увидели, что сам Осипов в некоторых телефонах неоднократно подписан как "кум Кипера". Кроме того, жена Кипера одолжила у матери Осипова немалую сумму – 25 млн грн, о чем упоминается в его декларации за 2019 год.

Скандал с отдыхом за границей и "неприкосновенность"

Об особом статусе Кипера говорит еще один эпизод. Накануне 2023-го президент запретил заграничные поездки чиновникам, однако двое чиновников прокуратуры не послушались. Речь идет о тогдашнем заместителе Генпрокурора Алексее Симоненко и на тот момент прокуроре Киева Олеге Кипере. Реакция власти была разной, Симоненко публично наказали и уволили, а проступок Кипера не заметили.

Кипер поехал на новогодне-рождественские праздники в отпуск за границу, где провел 10 дней. Он выехал из Украины 29 декабря 2022 года через границу с Польшей и вернулся 8 января 2023-го. Об этой поездке стало известно СМИ, Кипер не стал отрицать отдых за границей, но отказался раскрывать свой туристический маршрут.

В противном случае уже этого было бы достаточно, чтобы Кипер вновь был "люстрирован", и на этот раз уже без права на возвращение во власть. Однако бывший главный прокурор Киева ответственности за это не понес.

Теперь пришло время объяснить обществу, почему для прокурора должны действовать особые пенсионные условия и обязательно ли было судиться с ПФУ за пенсию, когда и без нее зарплаты хватало на покупку элитных квартир и имения в Яремче. Кипер смог "пережить" скандалы с несколькими громкими расследованиями, с заграничным отдыхом, с закрытой декларацией, позорными судами и сомнительными связями. Его "неприкосновенность" должна быть отменена. Кипер должен объяснить правоохранителям источник состояния своей жены и понести справедливую ответственность.