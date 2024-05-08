Заместителя генпрокурора Вербицкого заподозрили в схемах с налогами и недвижимостью: что разоблачили СМИ

Заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий оказался фактическим владельцем дома в элитном поселке под Киевом. Формально он снимает жилье, а сам особняк купил его племянник по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости, что может свидетельствовать об "оптимизации налогов". Своими корнями схема может уходить в давние связи Вербицкого в Одессе.

Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного журналистами проекта "Схемы". Им удалось установить, что дом в коттеджном городке "Коник" на Киевщине, где проживает Вербицкий, бы куплен по доверенности от одесского бизнесмена за 2 млн грн.

Так, в своей декларации за 2023 год Вербицкий указал, что с 3 ноября 2023 года арендует дом площадью 155 кв. м. По данным журналистов, речь идет о двухэтажном таунхаусе в элитном коттеджном городке "Коник" в Киеве.

Фактическим владельцем дома является бизнесмен Виктор Павильч из Одесской области, где ранее Вербицкий работал заместителем прокурора области. Павильч владеет компаниями, занимающимися добычей декоративного и строительного камня, предоставлением имущества в аренду и эксплуатацию.

"26 октября 2023 года Павильч выдал племяннику Вербицкого Евгению доверенность на представительство интересов, а уже на следующий день, 27 октября, Евгений Вербицкий оформил право собственности на таунхаус вместе с землей на имя Павильча", – говорится в расследовании.

Сумма сделки составила 2,8 млн грн: 2 млн за дом и 800 тыс. за землю, свидетельствуют договоры купли-продажи, которые есть в распоряжении журналистов. При том, что рыночная цена такого же таунхауса, согласно объявлениям о продаже, составляет около $470 тыс., или более 18,5 млн грн. Также журналисты связались с представительницей застройщика, чтобы уточнить стоимость имущества площадью 155 кв. м. Она ответила, что "ниже $200 тыс." такие дома в "Конике" "точно не продают".

При подписании договора присутствовал сам Дмитрий Вербицкий, о чем свидетельствуют записи с камер наблюдения коттеджного городка за тот день, отмечается в расследовании. Сам Вербицкий на вопрос о заниженной цене на таунхаус заявил, что ему известна "только стоимость, указанная в договоре". "Согласно закону, всегда проводится оценка имущества, которое указывается в договоре", – добавил он.

"Если есть значительная разница между стоимостью имущества в договоре и его рыночной ценой, это, можно сказать, маркер схемы оптимизации налогообложения", – считает независимый эксперт и консультант по недвижимости Евгений Полунов. Однако на вопрос, не считает ли сам Вербицкий возможным уклонением от уплаты налогов покупку его племянником по доверенности недвижимости, в шесть раз дешевле рыночной стоимости, замгенпрокурора ответил: "Указанный дом имеет ряд недостатков и нуждается в дополнительных финансовых вложениях".

Журналисты напоминают, что ранее Госбюро расследований (ГБР) также открыло уголовное производство по компании-застройщику коттеджного городка "Коник". Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора, где заместителем председателя является Вербицкий.

В настоящее время активных действий по этому производству нет, аресты на имущество застройщика сняты. Вербицкий заявил журналистам, что прокурорский надзор за расследованиями ГБР "не входит в его полномочия".

Также Вербицкий рассказал журналистам, что он выбрал этот район и дом из-за близости к работе и надежного ограждения. Вербицкий уточнил, что ни Павильч, ни его семья не обращались к нему за помощью, которая бы требовала его прокурорских полномочий. А свое присутствие в день заключения соглашения Вербицкий объяснил тем, что сын владельца дома Виктора Павильча – Максим, с которым он знаком "со студенческих лет" и дружат семьями, попросил, чтобы он "лично приехал и посмотрел, верно ли все сделано, а именно, или все документы выданы".

Кроме того, журналисты поинтересовались относительно покупки дома у владельца таунхауса в "Конике" Виктора Павильча. Он заявил, что "семья объединила свои ресурсы для приобретения недвижимости". Также Павильч объяснил низкую цену дома тем, что "принял предложение, которое ему предложили, считая его разумной ценой".

Журналисты также выяснили, что давним бизнес-партнером упомянутого Вербицким Максима Павильча (сына Виктора Павильча) является одесский бизнесмен Дмитрий Димарский. Он был подозреваемым в так называемом "деле Галантерника" о незаконном завладении землей в Одессе в 2016-2019 годах.

Димарский, будучи владельцем компании-застройщика, по версии следствия, "предоставлял неправомерную выгоду" – а именно квартиру – тогдашнему главе прокуратуры Одесской области Олегу Жученко в обмен на благоприятные условия строительства на землях, выделенных местной прокуратурой. В то время подчиненным Жученко был Дмитрий Вербицкий, нынешний заместитель генпрокурора.

Вербицкий стал заместителем генерального прокурора Андрея Костина в сентябре 2022 года. До этого работал в органах прокуратуры Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областей. С 2020-го по 2022-й год, до момента назначения на должность в ОГП, был заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно данным налоговых деклараций, в Украине увеличилось количество миллионеров. Число таких людей за 2023 год выросло сразу на 1,2 тыс. – до 10,7 тыс. человек.

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