КРАИЛ сообщил СНБО и правоохранителям о попытках PariMatch обойти украинские санкции

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) обратилась к аппарату Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и правоохранительным органам из-за попыток PariMatch обойти санкции за связи с Россией.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ КРАИЛ.

"КРАИЛ были обнаружены и зафиксированы попытки обхода примененных санкций, в частности, через новые вебсайты и вебсайты-зеркала, которые предоставляют доступ к азартным играм, и которые могут быть связаны с подсанкционными юридическими лицами. О таких попытках было сообщено Аппарат СНБО, правоохранительные органы, а также другие органы задействованы в реализации санкционной политики", – сообщили в Комиссии.

Также КРАИЛ сообщил СНБО о появлении букмекера BuddyBet, который из-за оффшора Winever BV из Кюрасао связан с подсанкционным PariMatch.

"КРАИЛ было обнаружено несколько вебсайтов, работающих под брендом "BuddyBet", подготовлены соответствующие материалы и сообщены Аппарат СНБО, а также правоохранительные органы. КРАИЛ постоянно проводит поисково-аналитическую работу в сети Интернет на предмет обнаружения новых вебсайтов, которые могут быть связаны с подсанкционными лицами", - добавили в КРАИЛ.

Санкции против Parimatch

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против ряда российских букмекерских контор.

В список санкций попали несколько структур букмекерского бренда международной холдинговой компании "Parimatch".

Как оказалось, в структуру компаний Parimatch Tech относятся компании, созданные гражданами Российской Федерации.

По запросу РБК-Украина в Службе безопасности Украины также отметили, что будут устанавливать связи этих компаний с попавшими под украинские санкции фирмами.

"На сегодняшний день получена информация, которая дает основания для дополнительного изучения связей "Ретен Энтертейнмент Лтд", "Риллиус Холдинг Лититед" и БТБ "Бетлаб Холдингс ЛТД" с российскими бенефициарами группы компаний Parimatch", - сообщили в ведомстве.

Также ранее сообщали, что суд в апелляции признал публикацию РБК-Украина о работе Parimatch в России после начала войны достоверной.