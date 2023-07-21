Корпорация АТБ заявила о попытке 'Украинской пожарно-страховой компании' сманипулировать решением суда

В корпорации АТБ прокомментировали непонятную ситуацию по действиям ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания", которая уже в не один раз инициировала пересмотр судебных решений, которыми страховую компанию обязали осуществить страховые возмещения по договорам КАСКО в пользу входящей в состав корпорации ЧП "Транс Логистик".

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"Эта транспортная компания — одна из немногих, которая с началом масштабного российского вторжения в Украину в чрезвычайно опасных и сложных условиях осуществляла доставку продуктов питания в магазины сети АТБ в те населенные пункты, в которые хоть как-то была возможна доставка для предотвращения гуманитарного кризиса. Работая под авианалетами и постоянными обстрелами, ЧП "Транс Логистик" потеряло более полусотни грузовиков, но продолжает поддерживать активную деятельность: предоставляет рабочие места и платит налоги. Уплата налогов от предприятий группы АТБ — это более половины всех поступлений от ритейл-отрасли и составила 20,44 млрд грн. С первых дней враждебного вторжения в Украину АТБ и ее предприятия перешли на особый режим работы и стали форпостом продовольственной безопасности всей страны. Компания передала украинским защитникам сотни тонн продуктов, более тысячи автомобилей специального назначения и гуманитарной помощи для украинцев, общая сумма которой уже насчитывает около 500 миллионов гривен и продолжает стремительно расти", - сообщили в корпорации АТБ.

ЧП "Транс Логистик" входит в состав корпорации АТБ, и в прошлом уже выиграла десятки судебных дел, в которых суды сочли неправомерными действия "Украинской пожарно-страховой компании", предпринявшей попытки уклониться от выполнения своих обязательств перед компанией из корпорации АТБ. Страховщик оказался в центре громкого скандала из-за отказа в многомиллионных выплатах. Но суды защитили интересы добросовестного страхователя и подтвердили необоснованность отказа СК УПСК в выплате страхового возмещения.

"Сейчас сложилась ситуация, в которой "Украинская пожарно-страховая компания", пренебрегая многочисленными правовыми выводами Верховного суда, инициирует через суд первой инстанции отмену ранее принятого законного решения по взысканию страхового возмещения по вроде бы вновь открывшимся обстоятельствам, которые такими на самом деле не являются", - указано в распространенном корпорацией АТБ заявлении.

"Можно предположить, что в ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" существует только желание извратить обстоятельства и предоставить суду явно неправдивые данные, исключительно с целью введения суда в заблуждение и последующего получения необоснованного судебного решения",- сообщили в АТБ.

Как сообщалось, в процессе страхования ЧАО "Украинская пожарно-страховая компания" свыше 800 транспортных средств ЧП "Транс Логистик", страховая компания безосновательно отказала ЧП "Транс Логистик" в выплате страхового возмещения ущерба по ряду дорожно-транспортных происшествий и это при том, что что предварительно УПСК было получено от ЧП "Транс Логистик" около 11 млн. грн. страховых платежей по договорам КАСКО.

В корпорации АТБ подтвердили, что ЧП "Транс Логистик" оказалась одной из сотен других клиентов страховой компании УПСК, которая на протяжении 2021-2022 годов инициировала десятки судебных процессов по принудительному взысканию с "Украинской пожарно-страховой компании" страхового возмещения по договорам добровольного страхования наземного транспорта (КАСКО), заключенными с УПСК – общая сумма судебных тяжб составила около 7 млн. гривен.

"По результатам судебного разбирательства всех судебных дел суды разных инстанций, в том числе Верховный суд, встали на защиту нарушенного права и законных интересов ЧП "Транс Логистик", удовлетворив все требования по взысканию страхового возмещения и соответствующих штрафных санкций с ЧАО "Украинской пожарно-страховой компании", - прокомментировали в корпорации АТБ

"Верховный суд в своих многочисленных постановлениях признал действия страховой компании неправомерными, а поведение "Украинской пожарно-страховой компании" противоречит принципу добросовестности и честной деловой практике", - акцентировали в корпорации.

В АТБ заявили, что "ожидают объективного рассмотрения судом указанного дела и принятия законного судебного решения о защите нарушенных прав и законных интересов компаний, которые добросовестно осуществляют свою деятельность на благо Украины в это тяжелое время".