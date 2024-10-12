Копейки в Украине отменят: названа дата введения "шага"

В Украине "шаги", которые должны отменить копейки, будут введены уже в следующем году. В письме главы НБУ Андрей Пышного к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку говорится, что первые 20 миллионов "шагов" могут выпустить уже в начале 2025-го.

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"Национальный банк планирует в 2025 году отчеканить 20 миллионов монет. И только от нас с вами сейчас зависит, будут ли это советские копейки или наши украинские шаги!" – говорится в письме Пышного, которое опубликовал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Почему в НБУ решили переименовать "копейки"

При этом глава НБУ подчеркнул: идея переименования монет не нова. Она "просто ждала своего времени" - ведь факт того, что на третий год полномасштабной войны в украинском денежном обращении "остается то, что сочетает нас с колониальным прошлым", является нонсенсом.

"Копейка сейчас остается исключительно "на болотах" (в России. – Ред.), в Беларуси, Приднестровье и у нас. Поэтому мы решили возродить название украинской монеты "шаг", чтобы восстановить справедливость для украинской денежной системы и очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским", – объяснил Пышный.

Сколько копеек будет в 1 шаге

Ранее же в самом регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть, переоценка монет не состоится.

При этом подчеркивается, что в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Обмен копеек на шаги не будет проводить

Вместе с тем, в Нацбанке отметили, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут обращаться параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

"Это позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Постепенное введение в обращение монет, номинированных в шагах, в рамках планового выпуска не повлияет на инфляцию, поскольку не предполагается увеличение объемов наличных денег в экономике" , – рассказали в Нацбанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время изменение названия украинской разменной монеты с "копейка" на "шаг" не потребует дополнительных расходов. Причем, как из государственного бюджета, так и из бюджета Национального банка.

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