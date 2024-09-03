Украина отказывается от "копеек": сколько денег уйдет на переименование монет

Изменение названия украинской разменной монеты с "копейка" на "шаг" не потребует дополнительных затрат. Причем как из государственного бюджета, так и из бюджета Национального банка.

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Об этом сообщил председатель НБУ Андрей Пышный. Он отметил: несмотря на то, что для введения шагов потребуются как разработка их эскизов, так и чеканка, дополнительные деньги на это потрачены не будут.

"О стоимости этой замены. Никаких дополнительных затрат на разработку эскизов и чеканку шагов не будет. Ни из государственного бюджета, ни из бюджета НБУ", – сказал председатель регулятора.

Более того, подчеркнул он, дополнительные деньги также не будут тратиться на утилизацию копеек. Ведь и шаги, и копейки будут находиться в обращении одновременно – специального массового сбора и уничтожения копеек не предвидится.

"Новые монеты будут обращаться параллельно с копейками. И это также позволит избежать дополнительных затрат на утилизацию копеек и изготовление шагов по их замене", – резюмировал Пышный.

Почему копейки хотят переименовать

Ранее же в самом Нацбанке объяснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости. А также:

содействия дерусификации;

возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет – это слово "шаг", – говорится в сообщении регулятора.

При этом подчеркивается: название "шаг" – древнего украинского происхождения. Оно уже использовалось как на территории Украины, так и в украинской денежной цифре (с XVI – XVII вв.).

"Это уникальное наименование монеты, которого не знают другие лингвокультуры. Оно широко используется в классической украинской литературе, в частности часто упоминается в творчестве Тараса Шевченко, Леси Украинки и других писателей", – отметили в регуляторе.

Кроме того, рассказали там, во времена Украинской революции 1917-1921 годов в реальное денежное обращение были введены денежные знаки с названием "шаг". Что было закреплено на законодательном уровне.

"Название "копейка" имеет московское, имперское происхождение. В условиях широкомасштабной российской агрессии замена копеек на шаги является важным и необходимым шагом, ведь сегодня копейки остались в обращении только во враждебных Украине государствах", – резюмировали в Нацбанке.

Сколько копеек будет в 1 шаге

В то же время в регуляторе отметили: соотношение между "копейкой" и "шагом" будет равно 1:1. То есть переоценка монет не состоится.

При этом подчеркивается: в будущем Национальный банк намерен разработать дизайн и определять порядок введения в обращение "шагов". А также порядок и сроки изъятия из обращения "копеек".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года, – различных номиналов. Цель – оптимизация номинального ряда. Впрочем, разбогатеть на таких копейках не получится – из-за того, что они были выпущены большими тиражами и из обычных материалов, дорогими и коллекционными эти монеты не станут.

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