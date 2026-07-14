Когда бизнес выстоял – за его активами пришли. История "ФАРМАСЕЛ" говорит о новой реальности украинского бизнеса

Украинский бизнес давно усвоил простое правило: самый опасный момент наступает не тогда, когда компания работает в убыток. Наибольшие риски возникают после того, как она переживает кризис, восстанавливает производство, возвращается к прибыльной деятельности и вновь становится ценным активом. Именно тогда, зачастую совершенно неожиданно, возникают корпоративные конфликты, которые быстро выходят за пределы хозяйственных судов и перерастают в уголовные дела.

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Обыски, изъятие документов, арест имущества, возбуждение уголовных дел по статьям о присвоении имущества или служебном подлоге — сегодня это уже не единичные случаи. Представители бизнеса всё чаще говорят о тенденции, когда правоохранительный механизм используется не только для расследования возможных преступлений, но и становится элементом борьбы за контроль над активами.

Одной из таких историй стал конфликт вокруг фармацевтических (у "Нико" отсутствуют лицензии) компаний ООО "НИКО" и ООО "ФАРМАСЕЛ" . Окончательную правовую оценку этому делу ещё должен дать суд, однако уже сейчас этот случай поднимает гораздо более широкий вопрос: где проходит грань между законным уголовным преследованием и попыткой решить корпоративный спор с помощью инструментов уголовного процесса?

От партнерства к уголовному производству

Любой бизнес строится на доверии. Особенно если речь идет о фармацевтическом рынке, где создание лекарственного средства – это годы исследований, значительные инвестиции, сложная регуляторная процедура и постоянный контроль качества.

Именно поэтому взаимоотношения между компаниями часто выходят далеко за рамки обычных договоров поставки или оказания услуг. Один партнер может отвечать за производство, другой – за маркетинг, регистрацию препаратов, взаимодействие с государственными органами или продвижение продукции на рынке.

Такие модели сотрудничества годами работают без конфликтов. Договоры выполняются, средства выплачиваются, права интеллектуальной собственности используются в соответствии с договоренностями сторон. Проблемы начинаются тогда, когда между давними партнерами возникает спор уже не о развитии совместного дела, а о контроле над активами действующего бизнеса.

Именно такую ситуацию сегодня описывают представители "ФАРМАСЕЛ". По их версии, на протяжении многих лет компания обеспечивала операционное сопровождение деятельности, финансировала отдельные направления работы, поддерживала действие регистрационных досье лекарственных средств, занималась маркетингом и регуляторной поддержкой продукции. Все взаимоотношения, как утверждают в компании, были оформлены соответствующими договорами и осуществлялись открыто.

Однако почти через два года после завершения договорных отношений и через девять лет после прекращения партнерства ситуация неожиданно приобрела конфликтный характер.

Две версии одной истории

По материалам уголовного производства, которое расследует Главное следственное управление Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, правоохранители проверяют обстоятельства возможного незаконного отчуждения имущественных прав, связанных с деятельностью компаний. Именно в рамках этого расследования Печерский районный суд Киева выдал разрешение на проведение обысков.

Следствие выясняет, носили ли действия должностных лиц, связанные с приобретением имущественных прав, незаконный характер. Расследование ведется по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191 и 366 Уголовного кодекса Украины.

В то же время представители "ФАРМАСЕЛ" категорически не согласны с такой оценкой событий. Они подчеркивают, что речь идет о длительных хозяйственных отношениях, а все операции осуществлялись на основании договоров, которые на протяжении многих лет выполнялись обеими сторонами без каких-либо возражений.

По мнению компании, уголовное производство было возбуждено на фоне внезапно заявленных претензий в отношении событий многолетней давности, которые по своей сути должны рассматриваться, прежде всего, в рамках хозяйственной юрисдикции.

Дополнительный резонанс этой истории придаёт и тот факт, что ООО "НИКО", по данным OpenDataBot , в настоящее время находится в процедуре банкротства. Это также подтверждается постановлением Хозяйственного суда города Киева от 1 апреля 2026 года по делу № 910/3053/26 , которым было открыто производство о банкротстве общества и признаны требования одного из кредиторов — ООО "Схид Финанс".

Уже после этого Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии ООО "Схид Финанс" на осуществление факторинговой деятельности и предоставление средств в кредит.

Последовательность и взаимосвязь этих событий, по мнению представителей компании, дают основания рассматривать ситуацию уже не как обычный хозяйственный спор, а как конфликт с более широким кругом участников, интересов и возможных последствий.

Когда хозяйственный спор превращается в уголовное производство

История вокруг "НИКО" и "ФАРМАСЕЛ" является показательной не только из-за предмета спора. Она демонстрирует тенденцию, о которой в последние годы все чаще говорят представители бизнеса и юристы: корпоративные конфликты все чаще выходят за пределы хозяйственных судов и переходят в плоскость уголовного процесса.

Формально такая процедура полностью соответствует закону. Если одна из сторон считает, что ее имущественные права были нарушены, она вправе обратиться в правоохранительные органы. После внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований следователи получают процессуальные полномочия собирать доказательства, обращаться в суд за разрешением на обыски или временный доступ к документам.

Однако для бизнеса последствия такого развития событий часто наступают задолго до того, как суд установит, имело ли место уголовное правонарушение. Сам факт проведения обысков, изъятия техники, корпоративной документации или регистрационных материалов может существенно затруднить работу предприятия, особенно если оно работает в сфере с жесткими регуляторными требованиями.

Именно поэтому предприниматели все чаще задают вопросы не только об эффективности правоохранительной системы, но и о необходимости чёткого разграничения между хозяйственным спором и уголовным преследованием.

Роль банкротства и новых участников конфликта

Отдельный аспект истории связан с процедурой банкротства ООО "НИКО". Как свидетельствуют открытые данные и материалы Хозяйственного суда города Киева, производство по делу о банкротстве было открыто весной 2026 года, а кредиторские требования заявило ООО "Схид Финанс".

Впоследствии Национальный банк Украины сообщил об отзыве лицензии этой компании на оказание финансовых услуг, что также привлекло внимание к развитию ситуации.

В публичном пространстве этот конфликт также связывают с бизнесменом Сергеем Дядечком . Его имя на протяжении многих лет упоминалось в открытых СМИ в связи с корпоративными спорами, банковским сектором и судебными процессами. Об этом в разное время писали Bihus.Info , FinClub , LB.ua , "Наши деньги" , "Судебный репортер" и другие украинские СМИ.

В то же время эти публикации касаются других событий и не являются доказательством каких-либо нарушений в рамках текущего уголовного производства. Однако они демонстрируют, что конфликты вокруг крупных активов часто выходят далеко за пределы обычных хозяйственных споров и становятся предметом широкого общественного внимания.

Обыск как инструмент процессуального давления

Для правоохранительных органов обыск является процессуальным действием, необходимым для сбора доказательств. Для компании это часто означает совершенно иную реальность.

Изъятие серверов, бухгалтерской документации, компьютерной техники, мобильных телефонов, корпоративной переписки или регистрационных материалов может привести к остановке отдельных бизнес-процессов даже без предъявления подозрения конкретным лицам.

В случае фармацевтической отрасли последствия могут быть еще более серьезными. Регистрационные досье лекарственных средств, материалы по контролю качества, документы по фармаконадзору и взаимодействию с регулирующими органами являются неотъемлемой частью повседневной работы производителя. Их изъятие или временная недоступность могут повлиять не только на деятельность компании, но и на выполнение требований государственного контроля.

Именно на это обращают внимание представители "ФАРМАСЕЛ", которые утверждают, что часть изъятых материалов непосредственно обеспечивала операционную деятельность предприятия.

Почему это дело важно для всего бизнеса

История "НИКО" и "ФАРМАСЕЛ" – это гораздо больше, чем конфликт между двумя компаниями.

Она затрагивает фундаментальный вопрос защиты права собственности и предсказуемости правоприменения. Для украинского бизнеса принципиально важно понимать, что корпоративные споры решаются прежде всего в хозяйственных судах, а уголовное право применяется лишь тогда, когда имеются достаточные доказательства возможного преступления.

Особенно актуальным этот вопрос становится в условиях послевоенного восстановления экономики. Украина рассчитывает на приход инвесторов, масштабные программы реконструкции и развитие производства. В то же время инвестиционная привлекательность определяется не только налоговой политикой или государственной поддержкой бизнеса, но и уровнем доверия к судебной и правоохранительной системам.

Именно поэтому каждое подобное дело выходит за рамки интересов отдельных компаний. Оно становится проверкой способности государства обеспечить баланс между эффективным расследованием экономических преступлений и защитой законных прав предпринимателей.

Расследование в отношении "НИКО" и "ФАРМАСЕЛ" продолжается, а окончательную оценку всем обстоятельствам должен дать суд. До этого момента любые выводы о наличии или отсутствии вины были бы преждевременными.

Однако уже сейчас это дело демонстрирует проблему, которая давно беспокоит украинский бизнес. Если корпоративный конфликт превращается в уголовное производство еще до того, как хозяйственный суд установит правовую природу спора, возникает риск, что уголовный процесс будет восприниматься не только как инструмент защиты закона, но и как способ влияния на экономические отношения.

Именно поэтому сегодня важно говорить не только о конкретном деле, но и о правилах, по которым должна функционировать вся система. От того, насколько четко государство разграничит хозяйственные и уголовные правоотношения, зависит не только исход отдельных судебных процессов, но и уровень доверия к украинской юрисдикции в целом. Для страны, стремящейся привлекать инвестиции, восстанавливать производство и развивать собственную промышленность, этот вопрос уже давно перестал быть чисто юридическим — он стал экономическим и стратегическим.

Краткая справка об ООО "ФАРМАСЕЛ" и ООО "НИКО"

ООО "ФАРМАСЕЛ" (код ЕГРПОУ 36705378) – действующее фармацевтическое предприятие, основным видом деятельности которого является производство фармацевтических препаратов и материалов. Численность персонала компании превышает 200 человек: по итогам 2025 года она составляла 211 сотрудников, а по данным отчетности за I квартал 2026 года – 216 сотрудников.

Компания имеет лицензии на промышленное производство и оптовую торговлю лекарственными средствами, а также на импорт лекарственных средств. Сведения о соответствующих лицензиях и внесении изменений в них содержатся в материалах Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По данным, сверенным с Государственным реестром лекарственных средств Украины, портфель ООО "ФАРМАСЕЛ" насчитывает 39 зарегистрированных лекарственных средств. Из них 14 препаратов включены в Национальный перечень основных лекарственных средств, а 6 позиций портфеля соответствуют лекарственным средствам, которыми обеспечивается личный состав сил безопасности и сил обороны в составе рюкзака боевого медика или старшего боевого медика.

ООО "НИКО" (код ЕГРПОУ 20390397) в настоящее время находится в процедуре банкротства. Производство по делу № 910/3053/26 было возбуждено Хозяйственным судом города Киева 1 апреля 2026 года; в открытых реестрах также указан распорядитель имущества общества.

Последняя доступная в открытых источниках финансовая отчетность ООО "НИКО" охватывает девять месяцев 2024 года. По состоянию на 30 сентября 2024 года в компании работало 8 человек. Годовая финансовая отчетность за 2024 год и отчетность за последующие периоды в открытых источниках не отражены.

В актуальной открытой части лицензионных реестров не обнаружено сведений, подтверждающих наличие у ООО "НИКО" действующих лицензий на промышленное производство, оптовую или розничную торговлю лекарственными средствами. Лицензия компании на импорт лекарственных средств была аннулирована по заявлению лицензиата 28 ноября 2024 года.