"Киевстар" приветствует снятие ареста со своих корпоративных прав, продолжая поддерживать восстановление, развитие и устойчивость Украины

Входящая в группу VEON компания "Киевстар" приветствует решение Шевченковского районного суда г. Киева о снятии ареста с 47,85% корпоративных прав VEON в Киевстар и со 100% корпоративных прав VEON в ее других украинских дочерних компаниях (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech и Helsi). Решение полностью упраздняет ограничение корпоративных прав, предварительно наложенное украинскими судами.

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"Сегодняшнее решение позволяет нам с большей уверенностью сосредоточиться на наших планах по расширению покрытия 4G, повышению энергетической устойчивости и развитию цифровых услуг в Украине. Благодаря нашей команде из 4000 человек и поддержке нашей материнской компании VEON мы имеем честь играть ключевую роль в укреплении устойчивости Украины. Наше партнерство с украинским правительством, международным и местным бизнесом, а также с народом Украины лишь углубляется, помогая поддерживать восстановление нашей страны", – отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

Как компания, которая котируется на бирже Nasdaq, мы искренне приветствуем сегодняшнее решение от имени всех наших заинтересованных сторон. Создавая безопасную и прозрачную среду для прямых иностранных инвестиций, Украина позиционирует себя как маяк для международного бизнеса и внушает доверие нынешним и потенциальным инвесторам. Как компания с крепкими связями в США и долгой историей приверженности Украине, VEON надеется на углубление наших партнерских отношений и планирует продолжить свой вклад в устойчивость и восстановление Украины", – сказал Оги К. Фабела II, Председатель правления и американский основатель VEON .

Киевстар при полной поддержке VEON является опорой устойчивости Украины. VEON сделал инвестиции в Украину ключевой частью своей миссии, инвестировав за все время операционной деятельности Киевстар более 10 млрд. долларов США в экономику страны. В этом году VEON увеличил свои инвестиционные обязательства по восстановлению цифровой инфраструктуры Украины до 1 млрд. долларов США в течение 5 лет и призвал других международных инвесторов инвестировать в Украину сейчас.

Недавние инвестиции Киевстар включают приобретение частотного спектра во время аукциона, состоявшегося 19 ноября 2024 года, и постоянное расширение энергетической устойчивости сети, чтобы и дальше поддерживать связь в стране.

VEON является 100% владельцем компании "Киевстар", которая продолжает оказывать услуги своим клиентам и государству в соответствии с приоритетами национальной безопасности Украины. Киевстар вошел в пятерку лучших инвесторов в Украине по версии изданий Forbes Украина и NV, что сделало VEON крупнейшим международным инвестором в стране в 2022 и 2023 годах.