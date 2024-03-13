Карьера для талантов: 'Киевстар' попал в топ лучших работодателей Украины

Крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций "Киевстар" получил номинацию "Ответственный работодатель" в топе лучших работодателей среди украинских компаний, составленный изданием OBOZ.UA.

Оператор мобильной и интернет-связи предлагает украинцам стабильную работу с достойной заработной платой, карьерным ростом и всесторонней поддержкой.

"Киевстар" использует 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы киберзащиты, цифровое ТВ и другие технологии. Это позволяет сотрудникам работать с самыми современными технологиями и получать знания и опыт в различных областях.

"Киевстар" 26 лет работает в Украине и имеет стойкую репутацию социально ответственной компании. Она признана крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке и лучшим работодателем. Это гарантирует стабильность и уверенность в будущем для сотрудников.

С самого начала полномасштабной войны "Киевстар" определил для себя основные фокусы: безопасность сотрудников и качество услуг и сервисов. Так что компания создает безопасные условия труда.

У офисов "Киевстара" есть укрытия, а сигналы воздушной тревоги не игнорируются. Чтобы информировать сотрудников о том, как реагировать на различные опасные ситуации, сотрудники HR-департамента создали канал "Осведомлен – значит защищен", а также курсы, в частности "Военное положение", "Первая домедицинская помощь" и "Остановка кровотечений", и ряд вебинаров по вопросам безопасности.

В сложные времена особенно важна роль лидеров. От них зависит моральный дух, сплоченность, эффективность и результат отдельных команд и компании в целом. Работодатель сосредоточился на развитии лидеров как менторов и коучей для своих команд, акцентируя на таких направлениях, как коммуникация с коллективом, устойчивость и управление командами в условиях войны.

Кроме того, "Киевстар" предлагает широкий спектр программ поддержки сотрудников. Это включает конкурентную заработную плату, социальный пакет, программы карьерного роста, обучения и развития, а также мотивационные программы с привлечением семей сотрудников. Работодатель также реализует достойную программу психоэмоциональной поддержки работников и их родных.

В "Киевстаре" предусмотрена поддержка ветеранов и людей с инвалидностью. В 2023 году сотрудники HR-департамента разработали и внедрили программу по реинтеграции ветеранов "4.5.0. Наконец дома", что предполагает обучение команд и поддержку вернувшегося с войны сотрудника, а также его родных. Компания предлагает специальные программы трудоустройства, адаптации и развития для этих категорий людей.

"Безопасность сотрудников и удовлетворенность клиентов – наши основные фокусы. Мы развиваем гибкость, лидерство и большое внимание уделяем культуре и ценностям. Ценим наших сотрудников и реализуем для поддержки коллектива программы материальной и нематериальной мотивации. Напрямую поддержке ветеранов и людей с инвалидностью уделяется особое внимание", – отмечают в "Киевстаре".

Также компания активизировала поддержку украинцев, пострадавших в результате российского вторжения. Поддерживает "Киевстар" и армию.

В частности, "Киевстар" поддержал проект "Нам здесь жить" – его цель собрать 175 миллионов гривен на закупку экипировки, оборудования и транспорта для 146 инженерно-саперных групп ВСУ. Вклад "Киевстара" в проект уже составил более 60 миллионов гривен.

Около 29 миллионов гривен было направлено на помощь больницам.

Расширена и благотворительная программа "Детская надежда", предусматривающая помощь детям с ожогами. "Киевстар" направил на эти цели 10 миллионов гривен.

Сотрудники компании задонатили более 2,4 млн грн военным, саперам, больницам и пострадавшим от войны.

За два года полномасштабной войны помощь "Киевстара" стране, обществу и ВСУ составила 1,859 млрд грн.