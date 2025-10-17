Какой пенсионный возраст в странах, где больше всего украинских беженцев: в Украине ситуация значительно отличается

В Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе. Для сравнения, в Германии, где больше всего украинских беженцев, пенсионный возраст достигает 67 лет.

Видео дня

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA Так, в Германии пенсионный возраст зависит от года рождения пенсионера. Он колеблется от 65 до 67 лет. Застрахованные лица, рожденные в 1964 году и позже, достигают стандартного пенсионного возраста по достижении 67 лет.

В Польше, как говорится на сайте ZUS, право на пенсию по возрасту наступает при достижении 60 лет (женщины) или 65 лет (мужчины). В Украине пенсионный возраст составляет при том всего 60 лет. При этом те, кто не выполнил норму по стажу, могут выходить на пенсию в 63 или 65 лет.

Когда украинцы выходят на пенсию

Средний пенсионный возраст, если взять все категории без учета их количества, составляет примерно 54 года. Дело в том, что раньше на пенсию выходят прокуроры, судьи, военные и т.п. При этом в среднем один работник, который платит единый соцвзнос, содержит одного пенсионера (для обеспечения достойной выплаты должно быть вдвое больше).

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

За 2019-2023 годы доля тех, кто вышел на пенсию до 60 лет, упала с 25% до 11%, тогда как количество людей, которые получали пенсию после 60 лет, выросло от 0,5% до 14%. Это произошло благодаря росту требований по стажу.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!