Космические пенсии для десятков тысяч украинцев: как массово обходят ограничения и получают до 390 тыс. грн на месяц

В Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет. В некоторых случаях перерасчет провели задним числом, в результате Пенсионный фонд обязали доплатить миллионы гривен.

Видео дня

В ответ на запрос OBOZ.UA в Минсоцполитики рассказали: "По оперативным данным, по состоянию на 01.11.2024 численность пенсионеров, пенсия которым назначена в размере, превышающем 23 610,00 грн, составляет 24,6 тыс. человек, в том числе более 50 000 грн – 4,9 тыс. человек". Речь идет о судьях, прокурорах, военных, чернобыльцах и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на их выплаты тратят 9,9 млрд грн (ожидаемые расходы за 2024-й – 119,3 млрд грн).

Самая большая пенсия в Украине составляет 390 тыс. 184 грн. Для сравнения: всего в стране пенсии получают 10 млн 342 тыс. 593 человека. Ежемесячно на них тратят 60,5 млрд грн (данные за октябрь 2024-го). Если разделить общую сумму на количество пенсионеров, то получится, что в Украине средняя пенсия составляет 5 851 грн. Однако на самом деле "обычных" пенсионеров всего 7 млн 533 тыс. лиц. Это те, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам. На них ежемесячно тратят 42,4 млрд грн. И средняя пенсия "обыкновенного" пенсионера составляет 5 635 грн.

Почти всегда пенсии повышаются через суд. По запросу OBOZ.UA в Минсоце сообщили: в целом повышение размера пенсий назначено по более чем 672 тыс. решений судов. По этим решениям начиная с 2019 года 96 млрд грн уже выплачено, 76 млрд грн – дополнительный долг, который Пенсионный фонд Украины должен заплатить.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!