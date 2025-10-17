Как Philip Morris инвестирует в Украину во время войны: в фокусе – люди, инновации и новое производство

Компания Philip Morris Украина продолжает активно инвестировать в развитие украинского бизнеса, несмотря на полномасштабную войну. Об этом рассказал директор коммерческого направления компании Артем Коник, подчеркнув, что Украина остается для инвестора рынком с большим потенциалом – при условии наличия понятных и стабильных "правил игры".

"На самом деле инвестор не боится войны. Инвестору нужны понятные правила и гарантии защиты вложений. Важно, чтобы инвестиции были защищены, а бизнес понимал, что происходит в стране", - подчеркнул Коник.

Три направления инвестиций

По словам руководителя, после 24 февраля 2022 года компания сконцентрировала инвестиции в трех ключевых направлениях: люди, продукты и производство.

1. Люди.С начала войны компания направила около $20–25 млн на поддержку своих работников. Часть из них была релоцирована за границу и сейчас работает в подразделениях Philip Morris в Мексике, Бразилии, Европе, Африке и Азии. также компания инвестирует в обучение новых работников и программы поддержки сотрудников из прифронтовых регионов.

"Это - 30% населения страны, и для нас важно помочь людям сохранять ментальную устойчивость", - отметил Коник.

2. Продукты.С начала войны компания инвестировала $15–17 млн в развитие бренда IQOS и запуск новой категории ZYN.

"Мы видим, что эта категория пользуется спросом - люди готовы пробовать новые продукты и приобщаться к бездымным альтернативам. Для бизнеса это - стратегически важное направление будущего", - добавил он.

3. Производство.Philip Morris открыла новую фабрику во Львове, в которую вложила около $30 млн.

"Мы всегда инвестировали в Украину, делаем это сейчас и, я уверен, будем продолжать", - подчеркнул Коник.

Теневой рынок и налоговые потери государства

Отдельно коммерческий директор остановился на проблеме контрафактного рынка табачных изделий. По его оценкам, 15–20% сигарет в Украине - подделки.

"В пачке сигарет около 70% стоимости это налоги. Следовательно, государство сознательно теряет десятки миллиардов гривен ежегодно", - пояснил он.

Самый высокий уровень контрафакта зафиксирован в прифронтовых областях – Запорожье, Днепре, Харькове, Кривом Роге.

"Чтобы это прекратить, нужна политическая воля. Невозможно вести такой бизнес без прикрытия со стороны государства", - подчеркнул Коник.

"Черный" рынок вейпов

Еще сложнее ситуация, по его словам, на рынке вейпов, где доля нелегальной продукции достигает до 93%, а ежегодные потери государственного бюджета составляют около 7,5 млрд грн.

"Это не просто недополученные деньги, это – вопрос доверия бизнеса к государству. Если страна хочет привлекать инвестиции, она должна гарантировать честную конкуренцию", - подытожил представитель Philip Morris Украина.

Хотя война изменила экономическую реальность, пример Philip Morris демонстрирует: инвестор идет туда, где есть видение, стабильность и партнерство с государством. Украине остается лишь подтвердить, что она именно такая.