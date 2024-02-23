Кабмин забрал у Минобороны отель на Майдане в центре Киева: готовят приватизацию

Кабинет министров забрал у Минобороны и передал Фонду государственного имущества отель "Козацький", который находится в самом центре Киева, на Майдане Незалежности. Сделано это для проведения в будущем его приватизации.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. "Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия "Отель "Козацький" Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации", – говорится в сообщении.

Отель работал плохо

Несмотря на свое расположение, отель работает плохо. В 2021 году он получил менее 1 млн грн чистой прибыли. А в 2022 году стал глубоко убыточным – на более 8 млн грн.

Отель имеет 126 номеров – из некоторых открывается вид на Майдан. Также в его состав входят:

ресторан;

кафе;

5 конференц-залов и банкетных залов.

Само здание построили в 1979-1983 годах на месте двухэтажного "дома Гудовского" (названного в честь фотографа, арендовавшего второй этаж под фотоателье). Сначала отель назывался "Красная звезда" – современное название получил с 1993 года.

Украина может продать два крупных госбанка уже в 2024 году

В то же время, иностранные инвесторы заинтересовались покупкой двух государственных банков в Украине – Сенс Банка и Укргазбанка. Эти финучреждения уже активно готовят к продаже, не исключается, что сделки заключат уже в 2024 году.

"Есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года (2023-го. – Ред.), – начиная с осени", – сообщил СМИ заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

По его словам, в ближайшее время Министерство финансов привлечет финансовых советников для этих банков. Также ведомство совместно с Всемирным банком (ВБ) нарабатывает изменения в законы, чтобы провести приватизацию как можно прозрачнее и продать "действительно серьезному потенциальному инвестору".

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина продаст шикарную яхту Медведчука. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна состояться через онлайн-аукционы "Прозорро.Продажи".

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