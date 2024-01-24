Украина может продать два крупных госбанка уже в 2024 году: в Минфине раскрыли планы

Иностранные инвесторы заинтересовались покупкой двух государственных банков в Украине – Сенс Банка и Укргазбанка. Эти финучреждения уже активно готовят к продаже, не исключается, что сделки заключат уже в 2024 году.

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"Есть заинтересованность иностранных инвесторов в двух государственных банках. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Эти сигналы мы получили в конце прошлого года (2023-го. – Ред.), – начиная с осени", – сообщил СМИ заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

По его словам, в ближайшее время Министерство финансов привлечет финансовых советников для этих банков. Также ведомство совместно с Всемирным банком (ВБ) нарабатывает изменения в законы, чтобы провести приватизацию как можно прозрачнее и продать "действительно серьезному потенциальному инвестору".

"Потенциальные инвесторы нас подгоняют… Параллельно эти банки готовятся внутри, и я достаточно положительно настроен, хочется в этом году продать эти два банка", – отметил Драганчук.

В то же время, Украина пока не готова продавать ПриватБанк, который приносит деньги госбюджету. Драганчук, впрочем, не исключил, что приватизация ПриватБанка возможна в будущем.

"Государство имеет стратегию сокращения банковского сектора... Но надо реально смотреть на вещи. Рынок сейчас такой, что в ПриватБанк – это тот банк, в который готово вкладывать деньги государство, и банк, генерирующий миллиард долларов дохода государственного бюджета", – сказал представитель Минфина.

Ранее в Национальном банке Украины (НБУ) также заявляли, что несмотря на войну просят Международную финансовую корпорацию (IFC) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжать работу над приватизацией Укргазбанка и Ощадбанка, начатую еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Почему продают госбанки

После национализации Сенс Банка (бывш. Альфа-Банк Украина) доля подконтрольных государству банков на рынке выросла до 56%. Это очень высокий показатель: согласно международному опыту, следует ограничиваться не более чем 25%.

Считается, что государство является менее эффективным собственником, чем частный бизнес. Кроме того, концентрация финучреждений в руках государства может привести к перекосам на банковском рынке.

На этом фоне в рекомендациях МВФ уже давно "всплывает" необходимость продажи госбанков в Украине. Ранее процесс приватизации планировали на 2024 год. Но полномасштабная война изменила эти планы.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам НБУ, Сенс Банк может довольно быстро вернуться в частную собственность.Это банк не имеет таких концентраций в портфеле, как другие государственные банки. Кроме того, для него характерна более высокая рыночность бизнес-модели.

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