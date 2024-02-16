Украина продаст шикарную яхту Медведчука: Кабмин принял решение

Арестованная 92-метровая яхта обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука Royal Romance будет продана, а деньги от сделки получит Украина. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна состояться через онлайн-аукционы "Прозорро.Продажи".

Разрешение на продажу яхты дал Кабинет министров Украины на заседании 16 февраля, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Формально яхтой распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое и предложило правительству продать судно.

Все вырученные от продажи средства направят непосредственно в государственный бюджет Украины. Изначальная стоимость судна оценивалась в сумму более 200 млн долларов.

Продажа судна должна пройти на площадке "Прозорро". Дело в том, что еще в ноябре-2023 Кабинет министров принял постановление, которое теперь предусматривает реализацию арестованных активов в управлении АРМА именно через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

Яхта Royal Romance была арестована в Хорватии 16 марта 2023 года. Решение о передаче яхты в управление АРМА принял Лычаковский районный суд г. Львов. В постановлении суда сразу было указано, что яхта в будет продана.

При этом суд города Сплит в Хорватии принял решение передать яхту Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Как отмечала глава АРМА Елена Дума, если судно получится продать, эта сделка продажа станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за границей.

Роскошная 5-палубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Она оборудована бассейном 4 на 12 метров лифтом. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей, а также 22 члена экипажа.

У Медведчука уже есть новая яхта

Обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ (в результате обмена на пленных защитников Мариуполя) приобрел новую скоростную яхту. Стоимость судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X под названием Amore Mio. Такие суда производит итальянская группа Ferretti, которая называет эту модель яхты "истребителем".

Длина судна составляет 28 метров. На борту есть четыре каюты и восемь спальных мест, однако в целом на яхте может пребывать до 20 гостей. По данным журналистов, новая яхта Медведчука была спущена на воду в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, теми временем в Сербии создали отделение российской общественной организации "Другая Украина". Эта структура была создана в России Медведчуком.

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