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Украина продаст шикарную яхту Медведчука: Кабмин принял решение

Ксения Капустинская
Экономика
3 минуты
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Яхту Медведчука за $200 млн выставят на аукцион

Арестованная 92-метровая яхта обвиняемого в госизмене экс-нардепа и кума президента РФ Виктора Медведчука Royal Romance будет продана, а деньги от сделки получит Украина. Физически судно находится в Хорватии, а его реализация должна состояться через онлайн-аукционы "Прозорро.Продажи".

Разрешение на продажу яхты дал Кабинет министров Украины на заседании 16 февраля, сообщил нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"). Формально яхтой распоряжается Нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), которое и предложило правительству продать судно.

Яхта Медведчука оборудована бассейном 4 на 12 метров и лифтом

Все вырученные от продажи средства направят непосредственно в государственный бюджет Украины. Изначальная стоимость судна оценивалась в сумму более 200 млн долларов.

Продажа судна должна пройти на площадке "Прозорро". Дело в том, что еще в ноябре-2023 Кабинет министров принял постановление, которое теперь предусматривает реализацию арестованных активов в управлении АРМА именно через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

92-метровая Royal Romance является одной из пяти самых больших яхт в мире, которые используют исключительно для нужд ее владельцев. Ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

Хорватия передаст Украине принадлежащую Медведчуку яхту Royal Romance

Яхта Royal Romance была арестована в Хорватии 16 марта 2023 года. Решение о передаче яхты в управление АРМА принял Лычаковский районный суд г. Львов. В постановлении суда сразу было указано, что яхта в будет продана.

При этом суд города Сплит в Хорватии принял решение передать яхту Медведчука Украине на основании запроса о международно-правовой помощи. Как отмечала глава АРМА Елена Дума, если судно получится продать, эта сделка продажа станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за границей.

Роскошная 5-палубная яхта Royal Romance протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. Она оборудована бассейном 4 на 12 метров лифтом. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей, а также 22 члена экипажа.

У Медведчука уже есть новая яхта

Обвиняемый в госизмене Медведчук уже после попадания в РФ (в результате обмена на пленных защитников Мариуполя) приобрел новую скоростную яхту. Стоимость судна оценивается почти в 9,6 млн долларов.

Речь идет о скоростной яхте Pershing 9X под названием Amore Mio. Такие суда производит итальянская группа Ferretti, которая называет эту модель яхты "истребителем".

Яхта Pershing 9X (иллюстрация)

Длина судна составляет 28 метров. На борту есть четыре каюты и восемь спальных мест, однако в целом на яхте может пребывать до 20 гостей. По данным журналистов, новая яхта Медведчука была спущена на воду в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, теми временем в Сербии создали отделение российской общественной организации "Другая Украина". Эта структура была создана в России Медведчуком.

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