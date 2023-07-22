Из-за зернового соглашения Россия фактически узаконила пиратство на Черном море, этому нужно положить конец – ФРТУ

Из-за блокировки портов Украина потеряла минимум 10% ВВП, 18 млрд долларов США валютной выручки, 500 тыс. рабочих мест и 135 млрд грн. налогов – что сопоставимо с бюджетом расходов Украины на образование или здравоохранение. Кроме того, благодаря зерновому соглашению РФ фактически узаконила противоправные пиратские действия на Черном море, говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

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"Из-за формата зернового соглашения Российская федерация фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтре. Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии, и, к сожалению, де-факто согласилось с таким положением вещей, – отметили в ФРТУ.

Вместо этого Россия сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов. Для этого, по убеждению Федерации, нужно предпринять ряд шагов, и прежде всего – отстаивать позицию, что единственно возможный формат – полностью разблокированы порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового прекращения террористических и пиратских посягательств со стороны РФ на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, осуществить меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов в Черноморском регионе – комплексный мониторинг, противоракетную оборону, обнаружение и уничтожение морских мин", – подчеркнули в ФРТУ.

Также в Федерации призвали запустить в работу Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.