Из-за повреждений ТЭС и ГЭС Украине нужно срочно строить распределенную генерацию, – Тинный

Власти Украины должны срочно обеспечить поддержку инвесторов, которые смогут в ближайший год построить до 3 ГВт распределенной энергетики и до 2 ГВт систем накопления электроэнергии, чтобы минимизировать отключения электроэнергии, возникающие в результате уничтожения врагом большого количества гидро- и тепловых электростанций.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Большинство атак, к сожалению, достигли частичного или полного успеха. Многие котлы и генераторы ТЭС, ТЭЦ и ГЭС уничтожены физически и не подлежат восстановлению или потребуют очень долгосрочных ремонтов продолжительностью 1-3 года", – сказал Тинный.

Он утверждает, что россияне поставили цель физически уничтожить всю традиционную генерацию в Украине и, с большой вероятностью, достигнут своей цели. Тинный считает, что уничтожение мощностей ТЭС и ГЭС Украины несет существенные риски для украинцев в следующем отопительном сезоне, а также подчеркивает, что тратить время и деньги на восстановление некоторых объектов поколения уже не целесообразно.

"Восстановление традиционного поколения в предыдущих масштабах и невозможно и не целесообразно! Во-первых, сразу после или во время восстановления эти объекты будут уничтожены повторно, погибнут строители и энергетики. Во-вторых, возобновление будет занимать годы", – заявил инвестор.

Он считает, что среди первоочередных шагов правительство и Минэнерго должны провести быстрые переговоры со всеми частными игроками на рынке возобновляемой энергии и подписать соглашения, обеспечить 100% погашение старых задолженностей на рынке ВИЭ при условии направления средств на установку новых BESS систем (накопление энергии), СЭС, ВЭС, биотец, и мобильных котельных в течение ближайших 6-12 месяцев.

"Задача – построить в течение года 2 ГВт аккумуляторных BESS систем единичной емкостью 5–20 МВт, распыленных на 250–300 отдельных проектов. Цена вопроса в 700 млн долл. США вполне подъемная, как и сроки, если начать прямо сейчас", – уточнил Тинный.

Также он добавил, что задача государства – простимулировать строительство 1.5-2 ГВт дополнительных мощностей ВИЭ, распыленных на 100-200 отдельных проектов. Кроме того, построить 0.5-1 ГВт газопоршневых, газотурбинных, турбодетандерных установок генерации энергии. "Мы либо изменим стратегию развития энергетики прямо сейчас, либо проигрываем войну", – резюмировал Тинный.

Напомним, в последние дни в Украине фиксируется профицит мощности в энергосистеме благодаря активной работе солнечных электростанций, что позволило избегать дефицита мощности, который существует после массированных обстрелов ГЭС и ТЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.