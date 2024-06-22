Из-за неплатежей 'Гарантированный покупатель' наращивает долги в энергетике, – экс-министр

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" наращивает долги в энергетике.

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Об этом заявил бывший министр энергетики Украины Алексей Оржель в эфире "Суспільне Полтава".

""Гарантированный покупатель", который обязан выкупать электрическую энергию, был недофинансирован из-за тарифа "Укрэнерго". То есть разница между продажей на рынке электрической энергии "Гарантированным покупателем" и уровнем зеленого тарифа должна покрываться за счет соответствующих включенных в тариф "Укрэнерго" расходов", – сказал он.

Оржель объяснил, что эти расходы не были включены регулятором в тариф "Укрэнерго".

"Соответственно, всегда так происходит, что "Гарантированный покупатель" не может полностью покрыть уровень зеленого тарифа и долги в большинстве своем увеличиваются", – подчеркнул экс-министр.

Ранее сообщалось, что правительство должно срочно преодолеть проблему неплатежей за зеленую электроэнергию в Украине, поскольку это ставит на грань выживания малые энергетические предприятия с мощностями возобновляемой энергетики и полностью блокирует их дальнейшее развитие.