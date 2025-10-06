Inzhur выплатил своим инвесторам более 500 млн гривен дивидендов

О достижениях команда Inzhur отчиталась в четверг, 2 октября, – сразу после выплаты первых дивидендов нового мегафонда Inzhur REIT. На момент написания новости точная общая сумма дивидендов, которые были выплачены инвесторам за все время, составляет 512,9 грн.

Благодаря интересу украинцев и украинок, которые массово становятся инвесторами Inzhur, общая сумма дивидендов растет с ускорением: год назад всего было выплачено 183,5 млн, а сейчас уже 512,9 млн грн. Поэтому за последний год Inzhur более чем удвоил сумму выплаченных дивидендов.

"Мы развиваем рынок инвестиций и делаем его более доступным – например, недавнее появление фонда Inzhur REIT снизило порог входа на инвестиционный рынок коммерческой недвижимости Украины до исторических 10 гривен. К тому же нашей стратегической целью является обучение инвестированию в крупную коммерческую недвижимость 1 миллиона украинок и украинцев в течение ближайших 3 лет. Это означает, что общая сумма дивидендов, которые Inzhur выплачивает ежемесячно, по прогнозам, продолжит расти с ускорением, подтверждая устойчивость и привлекательность REIT-модели для украинского рынка", – отмечают в компании Inzhur.

Также Inzhur указывает на скорое достижение еще одной важной отметки: общая доходность инвесторов от дивидендов и капитализации (рост стоимости объектов) скоро достигнет 1 млрд гривен – сейчас это 939,8 млн грн. Активы в управлении Inzhur насчитывают уже 3,92 млрд грн – при этом на стадии due diligence находится приобретение ТРЦ западнее Киева за рекордные $36 млн, а также компания уже покупает землю под будущие ритейл-парки, которые станут новым направлением инвестиций фонда Inzhur REIT.

Справка.

Inzhur – первая украинская РЕIТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в крупную недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов. Фонд Inzhur REIT – паевой инвестиционный фонд, целью является инвестирование в топовую коммерческую недвижимость: как в приобретение действующих объектов, так и в строительство новых. Доходность фонда составляет 9,5% годовых в долларах США, дивиденды выплачиваются ежемесячно, а минимальная инвестиция – от 10 гривен.