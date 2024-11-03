Инвесторы призывают депутатов ускорить строительство ветроэнергетики, – Конеченков

Народные депутаты Украины должны внести изменения в законодательство, которые ускорят строительство мощностей ветроэнергетики в Украине.

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Об этом в эфире канала Прямой заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Он напомнил, что в июле текущего года нардепы отменили пошлины и НДС на импорт энергетического оборудования, однако без поддержки остались проекты ветроэнергетики.

"Код в Таможенном кодексе, который помог бы не платить НДС при ввозе оборудования ветротурбин на последнем заседании Верховной Рады снимается... Если такая льгота есть для других энергетических технологий, то почему бы не помочь ветроэнергетике", - сказал Конеченков.

По его словам, инвесторам в ветроэнергетику государство НДС все равно возместит, но уже только после ввода электростанции в эксплуатацию.

Он рассказал, что в парламенте зарегистрирован законопроект №11445, который позволил бы предоставить стимулы и для ветроэнергетики, однако он не соглашается до голосования в Раде.

"Все компании сегодня могли бы быстрее завозить ветротурбины и быстрее строить, будь такая помощь со стороны Комитета по налоговой политике. Но он заблокировал эту историю", - отметил председатель правления УВЕА.

Он подчеркнул, что поддержка государства важна для того, чтобы инвесторы смогли построить 900 МВт ветроэнергетики к середине 2026 года.

Как сообщалось, по данным УВЭА, задолженность перед инвесторами составляет 35,8 млрд. грн. В то же время инвесторы имеют 4 ГВт проектов ветроэнергетики, которые могут быть построены в Украине в среднесрочной перспективе.