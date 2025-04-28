'Интерпайп' уплатил 1,2 млрд грн налогов и сборов за первый квартал 2025 года

Украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука за 1 квартал 2025 года перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1 млрд. 231 млн. грн. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объем налоговых вычетов увеличился на 4%.

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Отчисления в государственный бюджет составили около 863 млн. грн., в местные бюджеты – 184 млн. грн. Еще 184 млн. грн. компания перечислила как ЕСВ.

"Компания продолжает увеличивать отчисления налогов и сборов в адрес государства. В 1 квартале значительно возросла уплата ЕСВ из-за повышения в марте этого года заработных плат работников на всех активах "Интерпайпа", находящихся в Днепропетровской области, прифронтовом регионе, а также Никополе, который ежедневно испытывает обстрелы вражеской артиллерией и дронами", - отметил Сергей Кузьменко, директор по экономике и финансам "Интерпайп".

Он также отметил: "Наше операционное и финансовое состояние стабильно, доля экспорта в общих продажах превышает 80%, а также компания завершает подготовку масштабной инвестиционной программы в мощности по производству продукции с большой добавленной стоимостью".

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и железнодорожной продукции. Продукция компании поставляется более чем в 50 стран мира по сети торговых офисов, расположенных на ключевых рынках Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2024 году "Интерпайп" реализовал 511 тыс. т трубной продукции и 115 тыс. т железнодорожной продукции. Продажа железнодорожных продуктов производится под брендом KLW.

Общая численность сотрудников "Интерпайпа" составляет около 9,5 тыс. Численность наших работников, служащих в рядах ВСУ или других силовых структур, находится на уровне 1070 человек. 170 ветеранов вернулись к работе.

В 2024 году Компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.