В Италии прошел бизнес-форум "Италия поддерживает "Сделано в Украине", где представители правительств двух стран говорили об интеграции украинского и итальянского бизнесов для устойчивого развития промышленности обеих стран, при содействии Министерства предприятий и производства Италии. На форуме речь шла о состоянии дел в металлургии, энергетике и отрасли возобновляемых источников энергии, оборонных технологиях, аграрной и машиностроительной промышленности

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Партнерами форума стали компании ДТЭК и "Метинвест" Рината Ахметова.

Представители "Метинвеста" приняли участие в панели "Металлургия и критические материалы". Кроме них, к обсуждению присоединились представители итальянского и украинского правительств, а также бизнесов обеих стран.

Первая вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что металлургия является одной из отраслей, которые объединяют две страны.

"Металлургия динамично развивалась до полномасштабного вторжения, и больше всего влияла на экономику Украины, обеспечивая примерно 5,4% ВВП страны. Война серьезно ударила по производству стали, однако преданность и решительность украинских металлургов способствуют постепенному возобновлению производства и увеличению экспорта продукции. Украина имеет потенциал заместить российский металл на рынке ЕС и таким образом укрепить европейскую стратегическую автономию. В сотрудничестве с итальянскими производителями оборудования для "зеленой" металлургии мы должны модернизировать и восстановить украинские предприятия по новым технологическим стандартам", – сказала она.

Коммерческий директор Группы "Метинвест" Дмитрий Николаенко отметил, что компания продолжает поддерживать производство, невзирая на российскую агрессию против Украины.

""Метинвест" стремится возглавить переход Европы к производству "зеленой" стали. Нашими основными инициативами являются планы модернизации оборудования Северного ГОКа для повышения качества и производительности, а также строительство производства DRI/HBI с общей мощностью 7,5 млн тонн в год. Хотим с помощью интеграции украинской металлургии в европейскую построить надежный стальной мост между экономиками Украины и ЕС", – сказал он.

По словам Дмитрия Николаенко, эти инициативы направлены на производство 6,8 млн тонн зеленой стали ежегодно, что сделает "Метинвест" основным игроком на рынке устойчивого металлургического производства Европы и позволит загрузить на 100% украинские ГОКа Группы в Кривом Роге, создав рабочие места.

Напомним, 20 ноября Группа "Метинвест" и Министерство предприятий и производства Италии подписали декларацию о строительстве крупного завода по производству зеленой стали мощностью 2,7 млн тонн в год.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% – до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270 5 млрд грн в 2023 году.