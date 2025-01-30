Идею о новых налогах на посылки раскритиковали экономисты, расследователи и военные: чем может навредить такое решение

Идею председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике по введению налога на все посылки из-за границы раскритиковали и представители бизнеса, и экономисты, и эксперты по борьбе с коррупцией, и даже военные. От такой нормы в первую очередь могут выиграть крупные ритейлеры, продающие украинцам дешевый китайский товар со значительной наценкой.

Сейчас у украинцев есть возможность покупать напрямую необходимый товар за границей и не переплачивать. Налог нужно платить только на дорогие посылки. То есть те, кто хочет купить и ввезти в страну крупную партию товаров, налоги платят, а если вы заказываете что-то для собственных нужд, нужно платить только за доставку.

Так, сейчас пошлина в 10% и НДС в 20% начисляются на часть цены, которая превышает 150 евро. Это дает возможность украинцам напрямую покупать дешевые товары из-за границы. Если эту идею поддержат парламентарии, украинцы такую возможность потеряют. Однако последствия такого решения могут быть более масштабными.

О том, почему идею о введении налога на посылки подвергли критике и к чему она может привести, читайте в материале OBOZ.UA.

Неприятный сюрприз для волонтеров: что об идее говорят военные

Большое количество крайне необходимого Вооруженным силам оборудования и техники производится в гаражно-кустарных условиях усилиями волонтеров или небольших предприятий, рассказывает подполковник Юрий Кочевенко, командир батальона, который сейчас держит оборону на восточных рубежах фронта.

"Это и багги самых разных модификаций, которые крайне необходимы для эвакуации раненых, подвоза БК, продовольствия и воды на позиции. Это и дроны – FPV, разные варианты "бомберов" и разведывательных дронов. И что сейчас очень остро и важно, – это средства РЭБ: противник постоянно меняет частоты, на которых летают его дроны, а это требует гибкости и способности оперативно реагировать на эти изменения тем, кто нам в тылу производит эти средства. Часто это буквально прямая связь между командиром батальона с передовой и неким производителем в гараже от волонтерской группы в тылу", – описал комбат необходимость недорогих поставок и их скорость.

Если ввести налог и пошлину на все посылки, это ударит в том числе и по военным. Часто волонтеры закупают для помощи ВСУ за границей вполне "гражданские" вещи: переходники, батареи, транзисторы, микросхемы и даже колеса для квадроциклов или багги, применяемые военными на фронте.

"В условиях такой напряженной войны любое усложнение логистических цепей может иметь очень тяжелые последствия, которые измеряются прежде всего жизнями воинов на передовой. Не приехал вовремя РЭБ или его разбомбили, не вовремя доставлена его замена на позицию – это все потери не просто времени, а страшные риски для жизней защитников. А почему? Потому что волонтеры ждали комплектующие или ожидали, пока бюрократ неспешно сделает свое дело по проверке и оценке. А кому-то это стоит жизни", – объяснил подполковник Юрий Кочевенко.

Анатолий Амелин, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего", на своей странице в Facebook также раскритиковал эту идею. Он, как и подполковник Кочевенко, указал на то, что пострадать из-за налога могут волонтеры и, как следствие, ВСУ.

"Покажите мне (всем украинцам) экономическое обоснование, что граждане от этого изменения выиграют. Не секрет, что большая часть комплектующих для сотен мануфактур производства дронов и другой техники приходит по почте. То есть хочет ли наше государство во время войны в условиях недофинансирования ОПК и отсутствия реальной поддержки частных производителей убить и этот сектор? Кто здесь выигрывает, кроме страны агрессора?" – указывает эксперт на главный риск "налога на посылки".

По его словам, "налог на посылки" практикуют состоятельные государства со стабильной экономикой, в то время как в Украине он станет еще одним экономическим ударом для населения.

Налог на посылки вроде бы должен помочь в борьбе с нелегальным ввозом товаров, однако на самом деле такое решение может иметь обратную реакцию, уверен ряд профильных экспертов.

Без экономического обоснования и с коррупционными рисками: что говорят эксперты

Украина ежегодно теряет из-за коррупции на таможне до 170 млрд грн, напоминает в своем блоге экономист Олег Пендзин. Однако вместо того чтобы ликвидировать многочисленные схемы, в парламенте разрабатывают возможность ввести налоги на все посылки. А это будет только способствовать уклонению от уплаты налогов.

"Потери на таможне оцениваются в суммы 120-170 млрд грн. Возможно, закрытие этих щелей даст бюджету больше, чем взыскание копеечных налогов с копеечных товаров или посылок? Кстати, бюджетный эффект авторами идеи до сих пор четко не подсчитан, особенно с учетом затрат на модернизацию таможни, расширение ее штата и усиление антикоррупционного контроля", – пишет экономист.

Логика проста: если таможенникам доверить проверку сотен тысяч посылок, это фактически даст им новый инструмент для незаконного заработка. Большие продавцы в Украине, конечно, выиграют, потому что украинцы не смогут покупать напрямую что-то, например, на китайских сайтах. Однако это никак не повлияет на масштабы коррупции на таможне. Более того, это может привести к увеличению количества взяток.

"Если сейчас эти товары обложить налогами, украинцы потеряют одну из немногих возможностей экономить во времена экономического затруднения. И пока мы не видим признаков повышения состоятельности среднего украинца, а не тех украинцев, которые помогают автодилерам устанавливать рекорды по продаже автомобилей во время войны", – добавил Пендзин.

Ольга Пискунова, эксперт, которая исследует проблематику предотвращения коррупции, тоже соглашается: новые правила – это питательная почва для новых коррупционных схем и тенизации платежей.

"Вместо решения имеющихся проблем мы рискуем зацементировать их и создать стимулы для масштабирования. Поможет ли этот законопроект наполнить госбюджет? Вряд ли. Станет ли меньше коррупции на таможне? Сомневаюсь", – предупреждает эксперт.

Эту идею подверг критике журналист Евгений Плинский, который занимается расследованием коррупционных схем на таможне. Он уверен: хотя авторы идеи и рассказывают о "защите украинского бизнеса", на самом деле это поможет только крупным ритейлерам, занимающимся перепродажей китайского товара.

"Нужно переспросить, что подразумевается под термином "украинский бизнес". Речь о ритейле "купи-продай китайский товар" или реальном производителе в Украине, который производит продукт с добавленной стоимостью, имеет реальные производственные мощности, а не ангары для хранения китайских товаров?" – задает вопрос Плинский.

Поэтому борьба за покупателя должна вестись не только с помощью ограничений, но и на сугубо рыночных условиях. В частности, клиентов следует привлекать адекватной ценой, считает журналист.

"Почему украинский покупатель, когда видит, что один и тот же товар стоит в Украине в 3-5 раз дороже, чем в Китае, должен покупать его здесь, у перекупщика, а не там, где дешевле? С большим уважением к "Розетке", "Авроре", но такую модель площадок перепродажи в большинстве своем китайских товаров никак нельзя поставить в один ряд с бизнесом, который что-то действительно производит и реально нуждается в защите со стороны государства", – отмечает журналист.

Плинский напоминает: из 73,5 млн поступивших в Украину за 2024 год посылок 99% приходится на отправку ценой ниже действующего лимита в 150 евро. Таких посылок насчитывается 72,9 млн. Средняя стоимость одной посылки – 800 грн. А суммарная стоимость (59 млрд грн) составляет лишь 50% общей стоимости посылок, которые "приезжают" в Украину.

На остальную часть в 1% по количеству (601 тыс. посылок) приходится 61,6 млрд грн. Так что средняя стоимость каждой примерно 102 тыс. грн – это далеко за пределами безналогового лимита.

"Получается, что 1% посылок в деньгах занимает более 50% общей суммы и состоит из действительно дорогостоящих отправлений, которые облагаются налогом по ставке 10% пошлины плюс 20% НДС. То есть свои 32% из суммы в 61,6 млрд грн государство уже получает, а это 19,8 млрд грн. Планируют обложить и дешевый сегмент международных отправлений, которых по количеству 99%, а по стоимости менее 50%", – подсчитал Плинский.

Окончательное решение о введении налога на все посылки может принять только Рада, кроме того, документ должен подписать президент. Как заявил в комментарии UNN первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран, пока даже автор введения налога на все посылки не верит в то, что законопроект примут.

"У нас была деловая встреча онлайн. В начале года мы всегда встречаемся и составляем планы на следующий год. Было около 150 участников, практически все бизнес-ассоциации Украины, встреча длилась около двух часов. У него пессимистический взгляд на то, что все изменения будут приняты", – рассказал о возможной судьбе спорного законопроекта Михаил Непран.

Вполне возможно, что активная позиция общества, критика от военных, экономистов и профильных экспертов заставит народных депутатов задуматься о том, насколько такая идея будет способствовать улучшению ситуации. Фактически приходится выбирать между тем, чтобы защищать интересы крупных продавцов товаров из Китая, или интересы обычных украинцев, в том числе волонтеров и военнослужащих. И если документ вынесут на голосование в Раде, уже в скором времени свой выбор сделает каждый присутствующий в зале нардеп.