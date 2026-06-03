ICC Ukraine призвала создать 'инфраструктурный Рамштайн' для поддержки логистики Украины

Президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов призвал международных партнеров создать постоянный координационный механизм для поддержки железнодорожной инфраструктуры Украины по аналогии с оборонным форматом "Рамштайн". По его мнению, такая платформа поможет оперативно реагировать на вызовы, связанные с войной, и обеспечить устойчивую работу критически важной логистической инфраструктуры.

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По словам Щелкунова, за годы полномасштабной войны украинская железная дорога стала ключевой транспортной артерией страны. Она обеспечивает эвакуацию населения, перевозки военных и гуманитарных грузов, работу предприятий, экспорт и импорт продукции, а также поддерживает стабильность внутренней экономики.

"Сегодня транспортная инфраструктура – это уже не только часть экономики, а один из ключевых элементов национальной безопасности и устойчивости государства. Любые удары по железнодорожной инфраструктуре влияют не только на отдельные регионы, но и на функционирование страны в целом", – подчеркнул он.

По мнению президента ICC Ukraine, новый международный механизм должен объединить правительства стран-партнеров, международные финансовые организации, банки развития, транспортные компании и производителей оборудования. При этом поддержка должна включать не только финансирование, но и поставку локомотивов, вагонов, энергетического оборудования, трансформаторов, систем сигнализации, ремонтной техники и запасных частей.

Отдельным направлением должно стать создание международного резерва критического оборудования, которое позволит оперативно восстанавливать поврежденные объекты после ракетных атак.

Щелкунов подчеркнул, что скорость восстановления инфраструктуры сегодня стала одним из ключевых факторов устойчивости государства. Если раньше восстановление отдельных объектов могло длиться месяцами, то сейчас критически важны часы и дни.

Также он обратил внимание на необходимость развития международных механизмов страхования перевозок и логистических рисков. По его словам, из-за военных угроз многие иностранные компании сталкиваются с высокой стоимостью страхования или вообще воздерживаются от работы в Украине. Решить проблему могут международные гарантии, которые поддержат грузопотоки, инвестиции и участие иностранного бизнеса в восстановлении страны.

Еще одним важным направлением эксперт назвал интеграцию украинской транспортной системы в европейские логистические сети. Речь идет о модернизации пограничной инфраструктуры, увеличении пропускной способности переходов, цифровизации логистики и гармонизации транспортных стандартов с ЕС.

В ICC Ukraine отмечают: поддержка украинской логистики важна не только для Украины. От стабильной работы транспортных коридоров зависит экспорт аграрной продукции, металлургии, сырья и гуманитарных грузов, что влияет на продовольственную и экономическую безопасность многих стран мира.

"Международная поддержка должна быть не реактивной, а стратегической. Уже сегодня нужно формировать долгосрочные программы модернизации украинской транспортной инфраструктуры с учетом будущего восстановления и интеграции Украины в Европейский Союз", – подытожил Владимир Щелкунов.