Государству следует заботиться о ВПЛ, а не способствовать укоренению украинцев за рубежом, – Татик

Украина должна готовиться к обеспечению возможностей возвращения своих граждан, одновременно создавая аналогичные условия для ВПЛ и тех, кто не покинул страну. Нужны безотлагательные и существенные изменения в законодательство, говорит адвокат Юлия Татик.

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Для Украины в первую очередь должен стоять не вопрос возвращения выехавших украинцев, а вопрос ВПЛ. Потому что переехавших в другие регионы Украины людей возвращать в Украину не нужно, но стоит поддержать, оказать им должную помощь, опеку, социальные гарантии. Об этом в интервью изданию "Фокус" рассказала адвокат, общественный деятель, президент адвокатского объединения "Всеукраинская ассоциация адвокатов" Юлия Татик.

"В Украине для ВПЛ должны быть все социальные гарантии по примеру стран ЕС, то есть и существенные социальные выплаты, и предоставление бесплатного образования для детей, льгот на коммунальные услуги и транспорт, медицинское страхование и так далее", – отметила Юлия Татик.

По ее мнению, для возвращения граждан в Украину следовало бы внести много изменений в законодательство.

"В первую очередь должна быть разработана концепция и поэтапный план мероприятий в разных сферах законодательства. Украина должна готовиться к обеспечению возможностей возвращения своих граждан, создавая уже сейчас, безотлагательно, аналогичные условия для ВПЛ и тех, кто не покинул страну или уже вернулся. Изменения должны касаться прежде всего социального обеспечения – доступная медицина, стабильность пенсионного обеспечения, обеспечение незащищенных слоев населения, программы для преодоления демографических проблем (поощрения к рождению, социальная и финансовая поддержка), образовательные программы, смягчение налогового климата (для привлечения ведения бизнеса и его развития)", – рассказала адвокат в интервью.

Она подчеркнула: обеспечение прав ВПЛ в Украине – на крайне низком уровне, что заставляет таких лиц выезжать за границу в поисках лучшей доли.

Между тем, отмечает Юлия Татик, поскольку в Украине ежедневно появляется большое количество граждан со статусом ВПЛ, то самая главная задача страны – принять все возможные меры, чтобы остановить отток украинцев за границу путем предоставления таким лицам максимально комфортных условий для устройства на подконтрольной Украине территории.

Однако, к сожалению, отметила Юлия Татик, переименованное Министерство национального единства потеряло весь основной функционал по вопросам, связанным с защитой прав населения на ВТО, внутренне перемещенных лиц. И сейчас отсутствует главный орган в системе центральных органов власти, обеспечивающий формирование и реализацию госполитики по вопросам временно оккупированной территории Украины.

"Учитывая задачи, освещенные в Положении о Миннацединстве, усматривается акцент именно на вопросах, обеспечивающих поощрение интеграции украинцев за границей, облегчающих им условия укоренения в другом государстве, что прямо противоречит интересам самой Украины", – уверена адвокат Юлия Татик.

Ранее сообщалось, что, несмотря на громкие заявления о поддержке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине, реальные результаты программы субсидий на аренду жилья вызывают волну возмущения, а эксперты говорят о полном фиаско государственной программы.