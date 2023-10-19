Государство и легальный игорный бизнес заинтересованы в противодействии нелегальному рынку, – эксперт

Государство, общество и легальный бизнес заинтересованы в разработке и внедрении прозрачных и четких правил работы легального рынка игорного бизнеса и эффективного противодействия нелегальному рынку игорного бизнеса.

Об этом пишет доктор юридических наук, доцент Зоряна Топорецка в колонке на Liga.net.

"Сегодня в Украине лицензионные платежи от лицензий в сфере игорного бизнеса направляются на социальные цели – здравоохранение, образование, культуру, физическую культуру и спорт, научную и научно-техническую деятельность. А это около 2 млрд грн в год. Кроме того, бюджет Украины только в этом году получил от игорного бизнеса в виде разных налогов около 7 млрд грн. И это следует учитывать условия войны, отсутствие туристов, невозможность нормальной работы наземных игорных заведений и т.д.", - пишет эксперт.

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Однако, по ее словам, нечеткие правила работы рынка и избыточное налоговое давление приводят к увеличению доли теневого сегмента.

"Пока в Украине организованы все разрешенные виды игорного бизнеса, но структура рынка нестабильна. Не только война влияет на игорный рынок, ведь нелегальный рынок азартных игр "развивается и процветает" несмотря на войну. В чем причина? Ответ прост. В Украине "дешевле" вести бизнес нелегально, чем получать лицензию и работать в качестве организатора азартных игр официально", - уверена она.

Соответственно, необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы в Украине было "выгоднее" работать официально.

Прежде всего, речь идет об нормировании вопросов налоговой нагрузки на отрасль с учетом самой высокой в Европе стоимости лицензий на игорный бизнес.

Также нормирование вопросов налогообложения выигрышей и отмена тройной платы за лицензию для букмекерской деятельности, казино онлайн и для игровых автоматов.