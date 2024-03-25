Городообразующим предприятиям нужна эффективная схема бронирования работников, чтобы избежать остановки, – Каленков

В условиях войны предприятия украинского ГМК, помимо военных рисков, сталкиваются рядом других проблем. Основные логистика, обстрелы предприятий и несовершенная схема бронирования работников, из-за чего ряд предприятий уже столкнулись с серьезным дефицитом кадров.

Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром".

Нехватка персонала из-за мобилизации характерна для всех без исключения отраслей экономики Украины. Но в ГМК она усиливается еще и необходимостью обладать узкоспециализированной квалификацией, а также значительным опытом работы по специальности практически для всего инженерно-технического и рабочего персонала предприятий, отметил Каленков.

"С начала войны на предприятиях отрасли было мобилизовано в среднем 12-15% персонала, на некоторых предприятиях этот показатель выше. Существующая норма бронирования в 50% полностью не решает кадровые проблемы предприятий, что негативно сказывается на технологических и производственных возможностях. Многих работников практически невозможно заменить из-за специфики технологических процессов", – подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что предприятия отрасли работают полностью прозрачно и правильно ведут делопроизводство, и военкоматы пользуются этим: приходят и просто выгребают людей из производства, а не мобилизуют, например, безработных, которых найти труднее всего.

"Военкоматам так проще, но убытки конкретным предприятиям и экономике от таких действий гораздо сильнее. Поэтому если подходы и критерии мобилизации существенно не изменятся после принятия соответствующего законопроекта, то, вероятно, предприятия ГМК начнут просто останавливаться. Заводы сейчас находятся на критическом уровне обеспеченности сотрудниками. Остановка предприятий ГМК приведет к дестабилизации в прифронтовой зоне, поскольку они являются градообразующими. С учетом того, что население указанных регионов являются налогоплательщиками, трудовым и военным ресурсом, начнут сыпаться смежные отрасли, оборона и вся экономика страны", – пояснил Каленков.

Именно поэтому, подчеркнул эксперт, отрасль выступает за возможность бронирования предприятиями ГМК не менее 85% своего персонала. Кроме того, нужно, чтобы при трудоустройстве нового человека на предприятие он сразу получал бронирование хотя бы на полгода.