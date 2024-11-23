В Украине изменили требования для бронирования: какая теперь должна быть зарплата для отсрочки

В Украине Кабмин утвердил постановление №1332, которым ввел новое требование для бронирования сотрудников. Все критические предприятия должны выплачивать среднюю зарплату, размер которой не меньше 2,5 минимальных (20 тыс. грн) за последний квартал. Работники-претенденты на бронирование также должны будут иметь такую зарплату как минимум месяц этого квартала.

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Постановление опубликовано на сайте Кабмина. Для государственных, коммунальных предприятий, а также предприятий с государственной или коммунальной долей свыше 50%, сохраняется критерий средней зарплаты на уровне выше средней зарплаты в регионе в 4-м квартале 2021 года, тогда как остальные предприятия теперь должны будут иметь среднюю зарплату от 2,5 минимальных.

Действующие отсрочки в связи с бронированием сохраняются до определенного в них срока, однако не позднее 28 февраля, если только предприятие не потеряет статус критически важного или работник не уволится. Для предприятий, у которых этот статус истекал до 30 ноября этого года, он автоматически продлевается до 31 декабря.

Добавлена также возможность лишения бронирования сотрудника, если его начисленная зарплата в каждом месяце последнего отчетного квартала меньше 2,5 минимальных зарплат. Предполагается, что в 10-дневный срок после принятия постановления министерства, ведомства, областные госадминистрации будут пересмотрены критерии критически важных предприятий, после чего согласуют их с Минэкономики и Минобороны.

В то же время член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") заявил, что украинские власти не станут вводить экономическое бронирование военнообязанных. Поскольку этот вопрос вызвал у украинского населения сильное недовольство, от идеи было решено отказаться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по расчетам Минэкономики, введение экономического бронирования могло принести в госбюджет Украины около 100 млрд грн. В основе лежит детенизация экономики, поскольку примерно 1,7 млн человек работают частично в тени, отмечают в ведомстве.

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