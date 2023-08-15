Глава правления национализированного Сенс Банка ушел в отставку: что известно

Председатель правления Сенс Банка Дмитрий Кузьмин подал в отставку по взаимному согласию по личным причинам. Наблюдательный совет принял его отставку.

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В свою очередь Елена Зубченко, заместитель председателя правления, была назначена временно исполняющей обязанности председателя правления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сенс Банка.

"Наблюдательный совет начнет процесс отбора и назначения нового постоянного председателя правления как можно быстрее. Sense Bank продолжает работать в обычном режиме с высококвалифицированным персоналом, который максимально компетентно и преданно предоставляет банковские услуги клиентам. Быстрая трансформация Sense Bank как сильного государственного финансового учреждения после недавней национализации идет по плану", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что без конкурса и, как говорят участники рынка, без необходимого опыта назначили не только председателя правления Дмитрия Кузьмина (в последний раз в банке он работал еще в 2016-м), но и членов его команды.

"Никакого открытого конкурса не было, не понятно, по каким критериям его выбирали. Последний раз он работал в банковской сфере еще в 2016-м. Как руководитель он ни рыба ни мясо", – рассказывали OBOZREVATEL о назначении собеседники в банковском секторе.

В правление тогда вошли Елена Зубченко (возглавляла департамент финансовой политики Минфина), Алексей Шклярук (был членом правления Агропросперис Банка, Инна Тютюн (жена Антона Тютюна из "Ощада") и Андрей Соколов (заместитель председателя Укргазбанка).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине Национальный банк с 12 августа изменил ряд валютных ограничений. С одной стороны, некоторые правила смягчились, с другой – ввели правила, которые должны не допустить отток капитала.

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