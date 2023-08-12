НБУ изменил правила переводов и валютные ограничения: какие правила действуют с 12 августа

В Украине Национальный банк с 12 августа изменил ряд валютных ограничений. С одной стороны, некоторые правила смягчили, с другой стороны – ввели правила, которые должны не допустить отток капитала.

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Об этом говорится в сообщении Национального банка. Так, с 12 августа разрешены переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины."Укрпочта" сможет делать переводы для обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, временно находящихся за границей.

Разрешили также участие иностранных банков в операциях с ОВГЗ, номинированными в национальной валюте. "Будет разрешено осуществлять перевод средств в гривне для проведения операций с гривневыми ОВГЗ, участником которых является банк-нерезидент", – говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, такие изменения должны способствовать более активному участию иностранных банков в таких операциях. В то же время, благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не приведет к усилению давления на валютный рынок;

Товарные биржи получат возможность перевода средств иностранцу для возврата гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. Но только за счет средств, предварительно перечисленных нерезидентом из-за границы для участия в таких торгах.

"У банков нет возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке. Такое изменение необходимо, чтобы предотвратить непродуктивный отток иностранной валюты за границу, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке", – отмечают в НБУ.

Ранее OBOZREVATEL писал, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Финансовые учреждения получают лицензию и должны соблюдать правила работы на рынке.

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