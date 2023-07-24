Сенс Банку после национализации выбрали новое руководство: их назначили без конкурса, но со знакомствами

В Украине Министерство финансов обнародовало имена нового правления и набсовета Сенс Банка после национализации. Без конкурса и, как говорят участники рынка, без необходимого опыта назначили не только главу правления Дмитрия Кузьмина (последний раз в банке он работал еще в 2016-м), но и членов его команды.

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Кто возглавил банк

Главой банка назначили Дмитрия Кузьмина. Последний раз он работал в банке еще в 2016-м. "Никакого открытого конкурса не было, не понятно, по каким критериям его выбирали. Последний раз он работал в банковской сфере еще в 2016-м. Как руководитель он ни рыба ни мясо", – рассказали о назначении собеседники в банковском секторе.

В 2017-м Дмитрий Кузьмин проходил конкурс на должность замглавы Фонда гарантирования вкладов. Тогда участники банковского сектора считали его одним из наиболее вероятных победителей, однако он не явился на собеседование, так как находился за границей.

Карьеру он построил в Универсал Банке и был ему верен вплоть до увольнения в 2016-м. Кузьмин работал инженером-технологом отдела сопровождения программного и технического обеспечения телекоммуникаций и локальных сетей Банка; инженером отдела автоматизации и информационно-технического обеспечения Банка; старшим инженером отдела автоматизации и информационного обеспечения, главным бухгалтером, финансовым директором.

Что интересно, издательство "Наш формат" продает книгу "Объятия – это..." авторства Дмитрия и Светланы Кузьминых (полные тезки будущего банкира и его супруги). Подтвердить, действительно ли это книга их авторства, на момент публикации новости не удалось.

Кто вошел в правление Сенс Банка

В правления вошли Елена Зубченко (возглавляла департамент финансовой политики Минфина), Алексей Шклярук (был членом правления Агропросперис Банка, Инна Тютюн (жена Антона Тютюна из "Ощада") и Андрей Соколов (зампред Укргазбанка).

При этом Тютюн также являлась заместителем Ростислава Дюка, который стал членом набсовета банка. Главой набсовета стал Шевки Аджунер (ранее был главой набсовета Укрзалізниці). Независимыми членами наблюдательного совета банка стали управляющий партнер PwC Legal Украина Андрей Пронченко и Ростислав Дюк – председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний.

Представителями государства в наблюдательном совете стали начальник отдела Минфина Андрей Свистун, который с мая по ноябрь прошлого года входил в наблюдательный совет государственного Укргазбанка, и секретарь рабочей группы по вопросу санкций против России Владислав Власюк.

Главное – правления и набсовет выбирали без широкого и открытого конкурса. Некоторые сотрудники "Сенс Банка" имеют деловые связи между собой, к примеру, Инна Тютюн попала в банк вместе со своим шефом Ростиславом Дюком.

Есть вопросы и к тому, все ли члены правления имеют необходимую квалификацию, а также соответствуют требованиям прозрачности и безупречной репутации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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