Гендиректор ДТЭК Тимченко назвал ключевой задачей поиск оборудования для восстановления энергетики

Сейчас ключевая задача – это поиск оборудования для восстановления поврежденной в результате обстрелов энергосистемы.

Видео дня

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в комментарии изданию The Washington Post.

"Мы потеряли значительную часть наших мощностей. Сейчас ключевой задачей является поиск оборудования на замену в разных частях Европы, которое мы можем быстро доставить в Украину", – сказал он.

Тимченко добавил, что важнейшими компонентами являются трансформаторы и газовые компрессоры.

"Мы реагируем как можно быстрее, но становится все сложнее", – подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее Тимченко призвал союзников Украины предоставлять стране больше оборудования для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.