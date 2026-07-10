Фигурант "пленок Миндича" получил новое подозрение, он скупал роскошные автомобили и недвижимость: названо имя

Правоохранители и прокуроры выявили новые факты по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме" и объявили о новом подозрении. Речь идет о так называемой операции "Мидас", или "пленках Миндича". Подозрение предъявлено фигуранту с прозвищем "Тенор". Как известно, это – бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов.

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Об объявлении подозрения сообщили в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Так, по данным следствия, в период с 2023 по 2025 год подозреваемый легализовал более 30 млн грн. На эти средства он приобрел:

два роскошных автомобиля Mercedes-Benz общей стоимостью более 8 млн грн;

общей стоимостью более 8 млн грн; элитную недвижимость в Украине и на индонезийском острове Бали (на сумму, эквивалентную более 19 млн грн );

(на сумму, эквивалентную более ); различные дорогостоящие предметы роскоши.

Чтобы исключить возможность раскрытия финансовых транзакций, "Тенор" использовал криптовалюту, а все активы оформлял на близкого человека. Судя по уже опубликованным журналистским расследованиям, речь, по всей видимости, идет о супруге Басова.

Подозрение предъявлено по ч. 3 ст. 209 УК Украины. Она устанавливает ответственность за легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенную при наличии тяжких отягчающих обстоятельств. Закон предусматривает такие меры наказания за совершение данного правонарушения:

лишение свободы на срок от 8 до 12 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

конфискация имущества.

Кто такой Дмитрий Басов

Дмитрий Басов, помимо того, что занимал должность в "Энергоатоме", является бывшим руководителем управления Генпрокуратуры по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. В 2019 году его уволили с должности.

Причиной этого, по данным мадиа, стала серия связанных с ним коррупционных скандалов. "Впоследствии ему удалось обжаловать это решение. И добиться восстановления в должности и компенсации в размере более 2,5 млн грн за якобы вынужденные прогулы", – рассказывали аналитики.

Тем не менее, впоследствии Басов перешел на должность исполнительного директора по физической защите и безопасности "Энергоатома". После чего, как отмечается, "его семья существенно обогатилась".

Другие коррупционные скандалы с участием Басова

Один из коррупционных эпизодов, связанных с Басовым, произошел еще в 2016 году. Тогда его управление в Генеральной прокуратуре расследовало дело о незаконной добыче песка компанией "Днепровские пески".

"Впоследствии, в 2019 году, 100% капитала "Днепровских песков" перешли в собственность Натальи Басовой. Примечательно, что в этот период в ее собственности появилась квартира в элитном "Французском квартале" площадью 127 квадратных метров, а также гараж в этом жилом комплексе", – рассказали следователи.

Происхождение денег, на которые были совершены эти покупки, как отмечается, остается неясным. Ведь "соответствующих доходов на такие покупки у женщины не было".

"Более того, как раз накануне приобретения квартиры супруги официально развелись – вероятно, с целью сокрытия приобретенных активов. Но впоследствии женщина вновь фигурировала в декларации Басова как лицо, с которым он совместно проживает", – подчеркнули аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая 2026 были обнародованы новые фрагменты "пленок Миндича". В очередной опубликованной части фигуранты дела "Мидас", а именно Игорь Миронюк и Дмитрий Басов, обсуждают возможности использования заместителя руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрея Синюка как источника конфиденциальной информации о следственных действиях в отношении них.

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